Andes Talleres debuta ante Barcelona de España: arranca el Mundial de Clubes de Hockey sobre patines

Este miércoles comienza en San Juan el Mundial de Clubes de hockey sobre patines , con la presencia de los mejores equipos del mundo, entre ellos, Andes Talleres de Mendoza , que ya está en la vecina provincia y que debutará esta tarde nada menos que ante el Barcelona de España .

La competencia se desarrollará en su totalidad en el mítico estadio Aldo Cantoni , en el que lógicamente se espera un gran marco de público en cada una de las 5 jornadas, entre hoy mmiércoles 1 y el domingo 5 de octubre.

En el torneo competirán 8 clubes de todo el mundo, divididos en dos zonas. En el Grupo A estarán: Sporting Lisboa (Portugal), Andes Talleres (Mendoza), FC Barcelona (España) y Olimpia Patín Club (San Juan). El Grupo B reunirá a OC Barcelos (Portugal), HC San Jorge (Chile), Melbourne Roller Hockey Club (Australia) y Centro Valenciano (San Juan).

Andes Talleres, dirigido por Marcelo Inella , fue subcampeón en el Panamericano de Ibagué 2024, en Colombia, mientras que Olimpia de San Juan fue campeón de la Liga Nacional 2024 y Centro Valenciano , campeón de la Superliga 2024.

La delegación de FC Barcelona llegó a San Juan con la presencia de Gabriel Cairo , histórico jugador del club y de la Selección argentina, nacido en San Martín, Mendoza, y que actualmente es el coordinador deportivo del club catalán.

barcelona El Barcelona llega como uno de los favoritos. Instagram FC Barcelona

Desde las 14 horas, la jornada inaugural tendrá cuatro choques de altísimo vuelo, uno detrás del otro y en el mismo escenario:

HC San Jorge vs Melbourne

vs Andes Talleres vs FC Barcelona

vs OC Barcelos vs Centro Valenciano

vs Sporting Lisboa vs Olimpia

Durante los días jueves 2 y viernes 3 de octubre se completará la fase de grupos.

De acuerdo a lo informado por la organización, las entradas pueden adquirirse por la web AutoEntrada o en las boleterías del Aldo Cantoni los días de los partidos.

El fixture completo

Miércoles 1 de octubre

14.00 - HC San Jorge vs Melbourne

16:30 - Andes Talleres vs FC Barcelona

19:00 - Barcelos vs Centro Valenciano

21:30 - Sporting vs. Olimpia

Jueves 2 de octubre

14:00 - HC San Jorge vs Barcelos

16:30 - Melbourne vs Centro Valenciano

19:00 - Andes Talleres vs Sporting

21:30 - FC Barcelona vs Olimpia

Viernes 3 de octubre

14:00 - Barcelos vs Melbourne

16:30 - Olimpia vs. Andes Talleres

19:00 - Sporting vs FC Barcelona

21:30 - Centro Valenciano vs HC San Jorge

Segunda fase

Sábado 4 de octubre

14:00 - 3º Grupo A vs 4º Grupo B (Partido 3)

16:30 - 4º Grupo A vs 3º Grupo B (Partido 4)

19:00 - 2º Grupo A vs 1º Grupo B (Partido 2)

21:30 - 1º Grupo A vs 2º Grupo B (Partido 1)

Tercera Fase (puestos)

Domingo 5 de octubre