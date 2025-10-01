Andes Talleres debuta ante Barcelona de España: arranca el Mundial de Clubes de Hockey sobre patines
Andes Talleres es el representante mendocino en el Mundial de Clubes que se disputará en el Aldo Cantoni, desde hoy hasta el domingo.
Este miércoles comienza en San Juan el Mundial de Clubes de hockey sobre patines, con la presencia de los mejores equipos del mundo, entre ellos, Andes Talleres de Mendoza, que ya está en la vecina provincia y que debutará esta tarde nada menos que ante el Barcelona de España.
La competencia se desarrollará en su totalidad en el mítico estadio Aldo Cantoni, en el que lógicamente se espera un gran marco de público en cada una de las 5 jornadas, entre hoy mmiércoles 1 y el domingo 5 de octubre.
Te Podría Interesar
En el torneo competirán 8 clubes de todo el mundo, divididos en dos zonas. En el Grupo A estarán: Sporting Lisboa (Portugal), Andes Talleres (Mendoza), FC Barcelona (España) y Olimpia Patín Club (San Juan). El Grupo B reunirá a OC Barcelos (Portugal), HC San Jorge (Chile), Melbourne Roller Hockey Club (Australia) y Centro Valenciano (San Juan).
Andes Talleres, dirigido por Marcelo Inella, fue subcampeón en el Panamericano de Ibagué 2024, en Colombia, mientras que Olimpia de San Juan fue campeón de la Liga Nacional 2024 y Centro Valenciano, campeón de la Superliga 2024.
La delegación de FC Barcelona llegó a San Juan con la presencia de Gabriel Cairo, histórico jugador del club y de la Selección argentina, nacido en San Martín, Mendoza, y que actualmente es el coordinador deportivo del club catalán.
Desde las 14 horas, la jornada inaugural tendrá cuatro choques de altísimo vuelo, uno detrás del otro y en el mismo escenario:
- HC San Jorge vs Melbourne
- Andes Talleres vs FC Barcelona
- OC Barcelos vs Centro Valenciano
- Sporting Lisboa vs Olimpia
Durante los días jueves 2 y viernes 3 de octubre se completará la fase de grupos.
De acuerdo a lo informado por la organización, las entradas pueden adquirirse por la web AutoEntrada o en las boleterías del Aldo Cantoni los días de los partidos.
El fixture completo
Miércoles 1 de octubre
- 14.00 - HC San Jorge vs Melbourne
- 16:30 - Andes Talleres vs FC Barcelona
- 19:00 - Barcelos vs Centro Valenciano
- 21:30 - Sporting vs. Olimpia
Jueves 2 de octubre
- 14:00 - HC San Jorge vs Barcelos
- 16:30 - Melbourne vs Centro Valenciano
- 19:00 - Andes Talleres vs Sporting
- 21:30 - FC Barcelona vs Olimpia
Viernes 3 de octubre
- 14:00 - Barcelos vs Melbourne
- 16:30 - Olimpia vs. Andes Talleres
- 19:00 - Sporting vs FC Barcelona
- 21:30 - Centro Valenciano vs HC San Jorge
Segunda fase
Sábado 4 de octubre
- 14:00 - 3º Grupo A vs 4º Grupo B (Partido 3)
- 16:30 - 4º Grupo A vs 3º Grupo B (Partido 4)
- 19:00 - 2º Grupo A vs 1º Grupo B (Partido 2)
- 21:30 - 1º Grupo A vs 2º Grupo B (Partido 1)
Tercera Fase (puestos)
Domingo 5 de octubre
- 09.30 - Perdedor Nº 3 vs Perdedor Nº 4 (7º y 8º puesto)
- 12:00 - Ganador Nº 4 vs Ganador Nº 3 (5º y 6º puesto)
- 18:00 - Perdedor Nº 2 vs Perdedor N°1 (3º y 4º puesto)
- 20:30 - Ganador Nº 1 vs Ganador Nº 2 (1º y 2º puesto)