La fuerte banca de un exfutbolista de River a Gallardo tras el mal presente del club: "Lo considero una persona..."

Luego de la durísima eliminación ante el Palmeiras por los cuartos de la Copa Libertadores, el River de Marcelo Gallardo volvió a sufrir un fuerte golpe ante su gente: jugó mal, perdió 2-1 ante Deportivo Riestra en el Monumental y se fue silbado por todos los hinchas presentes en Núñez.

El Millonario cosechó su cuarta derrota al hilo (Atlético Tucumán, dos ante el Verdao y frente al Malevo) y las críticas hacia los jugadores no tardaron en llegar. Sin embargo, algunos también apuntaron contra el Muñeco, ya que creen que no está rindiendo como lo hizo en su glorioso y exitoso primer paso por el elenco de Núñez.

La fuerte banca de Pipino Cuevas a Marcelo Gallardo A pesar de las constantes críticas, en las últimas horas Marcelo Gallardo recibió un fuerte respaldo por parte de Nelson “Pipino” Cuevas, ex delantero paraguayo que vistió la camiseta de River en más de 100 partidos: "Seguramente va a tratar de que el equipo funcione mejor. Yo siempre le doy mi apoyo incondicional a Marcelo Gallardo porque es el técnico de mi club querido y porque lo considero una persona fantástica, un amigo. Lo banco a muerte. River no te da tiempo a mejorar, el equipo no ha estado cien por ciento metido y no ha podido consolidarse”, sentenció en diálogo con DSports.

image Nelson Cuevas salió a bancar a Marcelo Gallardo tras el mal presente de River. Foto: Archivo

“Este es un juego colectivo y todos deben brindar el máximo posible para mejorar. A pesar de haber hecho una gran inversión y de haber traído a los mejores del fútbol argentino, River no ha podido estar en su mejor nivel. El fútbol es así y es muy cambiante”, agregó Pipino.