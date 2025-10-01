La tajante sentencia de Federico Valverde tras las críticas sobre su mal presente en el Real Madrid: "Bajo ningún punto de vista pueden decir que..."

El futbolista uruguayo, Federico Valverde , decidió hacer un fuerte descargo en sus redes sociales en medio de las críticas por su presente en el Real Madrid .

El uruguayo, señalado en los últimos días por un supuesto desencuentro con el entrenador Xabi Alonso y por negarse a jugar como lateral derecho ante la crisis defensiva del equipo, publicó un comunicado en el que desmintió esas versiones y se mostró dolido por el trato recibido: “Jamás me negué a ponerme al servicio del club. He jugado fracturado, lesionado y nunca pedí descanso. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista que me niego a jugar”, expresó el mediocampista.

Aun así, las declaraciones que Valverde había realizado tras el duelo ante el Marsella en Champions League también generaron ruido . Ya que el uruguayo había manifestado su deseo de seguir sumando minutos en su posición natural en el mediocampo, lo que fue interpretado como una resistencia a desempeñarse en el lateral: “Aprendo la posición nueva si hace falta. No me siento cómodo porque no crecí jugando ahí, pero estoy para lo que necesite el entrenador”, había expresado posteriormente.

Finalmente, ante el Kairat Almaty, Valverde no sumó minutos pese a estar disponible, lo que alimentó las especulaciones sobre su rol en el plantel. Xabi Alonso, en conferencia de prensa, justificó la decisión como una cuestión de dosificación: “Es un jugador muy generoso, con buena predisposición. Si el partido lo hubiese necesitado, hubiera jugado”.

El comunicado de Federico Valverde

“He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso.

Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos.

Deje el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea”.

Fuente: NA