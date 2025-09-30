De capitán de Los Pumas a youtuber: la nueva faceta de Agustín Creevy y su entrevista a Julián Álvarez

A poco más de un mes de haber decidido dejar el rugby, a sus 40 años, Agustín Creevy, histórico capitán de Los Pumas, demostró que tiene otras habilidades además del deporte. Es que ahora, tras el retiro, agarró la cámara, los micrófonos y se transformó en youtuber. ¡Y lo hace muy bien!

El ex hooker del seleccionado argentino de rugby jugó su último encuentro en su club, San Luis de La Plata, en el duelo ante Belgrano por la fecha 16 del URBA Top 12, después de una carrera fantástica, que tuvo pasos exitosos por Francia e Inglaterra, y marcas históricas con Los Pumas, con los que debutó con 20 años y con los que se convirtió en el primero en alcanzar los 100 encuentros con esa camiseta.

Ahora, cámara en mano, arrancó con su propio canal de YouTube en donde muestra su nueva faceta: primero, la de vlogger, contando su vida post rugby con contenido divertido y anécdotas, con el carisma que lo llevó a transformarse en líder dentro y fuera de la cancha. Y luego, con entrevistas a reconocidos personajes con los que ha logrado entablar relación a lo largo de su vida.

Así, llegó este nuevo video con Julián Álvarez, futbolista de la Selección argentina y del Atlético de Madrid. Ellos se conocieron en Manchester, cuando el Araña aún jugaba en el City y forjaron una amistad que incluye a la familia de ambos.

La charla, divertida y muy espontánea fue en la casa de Julián en la capital española y dura aproximadamente una hora. Tras la entrevista, al otro día, Creevy compartió con la familia de Julián en el palco del Wanda Metropolitano, el clásico ante el Real Madrid, en el que Álvarez convirtió dos goles.