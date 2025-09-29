Tras la paliza en Durban, Los Pumas van por la revancha ante los Springboks con tres mendocinos

El equipo dirigido por Felipe Contepomi llega golpeado tras el contundente triunfo de los Springboks , en un encuentro que fue parejo en la primera mitad, y sin equivalencias en el complemento.

De cara al último encuentro, que se disputará el próximo sábado a las 10 de la mañana de nuestro país en el Twickenham Stadium, en Londres , el head coach del equipo argentino debió realizar modificaciones en el plantel, por lesiones.

Y en ese contexto es que se le abrió la posibilidad de regresar al equipo al mendocino Gonzalo Bertranou , que no estuvo presente y ninguna de las convocatorias anteriores en esta edición del Rugby Championship , ni con Nueva Zelanda, ni con Australia.

Bertranou viajará a Inglaterra para sumarse al plantel y de esta manera serán tres los mendocinos que estarán a disposición de Contepomi para la revancha ante los Springboks: Juan Martín González , Rodrigo Isgró y Gonzalo Bertranou . Este último se suma por la baja por protocolo de conmoción de Gonzalo García.

Al mismo tiempo, el cuerpo técnico del equipo anunció que Nicolás Roger reemplazarña a Tomás Albornoz, quien sufrió una lesión muscular en el isquitibial izquierdo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1972294146502345179&partner=&hide_thread=false ¡Novedades del plantel de cara a la última semana del VISA Macro Rugby Championship! pic.twitter.com/Xf8H3xbJ6K — Los Pumas (@lospumas) September 28, 2025

Los Pumas en el Championship 2025

Los Pumas afrontan la última fecha del Rugby Championship 2025 ya sin la posibilidad de poder conseguir por primera vez el título del certamen que tiene cara a cara al Seleccionado argentino con las máximas potencias del hemisferio sur: Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.

Tras un triunfo y una derrota en cada uno de los enfrentamientos ante los All Blacks y frente a los Wallabies, respectivamente, el conjunto que conduce Felipe Contepomi sufrió una dura derrota por 67 a 30 ante los Springboks y perdió la chance de pelear.

El conjunto argentino arrancó su participación en esta edición del Rugby Championship, la última, que reúne a las potencias del hemisferio sur, con una derrota ante los All Blacks, en Córdoba, 41 a 24. Luego se recuperó y consiguió un triunfo ante Nueva Zelanda, por primera vez en la historia como locales, en cancha de Vélez Sarsfield, por 29 a 23.

Después llegó la doble fecha ante los australianos. Primero fue triunfo de los Wallabies, por 28 a 24 en el Queensland Country Bank Stadium, y luego, victoria albiceleste por 28 a 26.

Los Pumas llegaron con chances de ser campeones al juego con Sudáfrica, a pesar de estar últimos en la tabla de posiciones, pero la derrota contundente los dejó afuera de la pelea. Sudáfrica es puntero con 15 puntos, Nueva Zelanda tiene 14, Australia 11 y Los Pumas 9.

El equipo argentino cerrará su participación en el torneo el fin de semana, precisamente el sábado 4 de octubre (a las 10), en el Twickenham Stadium, de Londres, nuevamente ante Sudáfrica.