Juzgarán al presunto asesino de un jugador de Los Pumas, que participó en el Mundial 2007

A su vez, serán juzgados el activista de ultraderecha Romain Bouvier (33) por tentativa de asesinato y la pareja de Le Priol, por complicidad en tentativa de asesinato, en un proceso que previsiblemente tendrá lugar en 2026. Cabe destacar que los tres, podrían recibir penas de al menos 20 años de cárcel

Aramburú se encontraba cenando junto a su amigo, y exjugador neozelandés, Shaun Hegarty, en el restaurante Mabuillon, ubicado en pleno bulevar de Saint-Germain de París. Allí, también se encontraban Le Priol, quien estaba acompañado de su pareja, y Bouvier.

En un momento, los dos militantes de extrema derecha comenzaron a increpar a una persona con insultos racistas y xenófobos. Inmediatamente, Aramburú y Hegarty intervinieron y la situación se salió de control.

Dentro del restaurante se desató una salvaje pelea. Los empleados de seguridad del establecimiento intervinieron, por lo que el enfrentamiento continuó afuera. Como consecuencia, Aramburú terminó tendido en el piso. Los rugbiers volvieron al hotel y en un momento, fueron abordados por una camioneta jeep en la que viajaban Le Priol y Bouvier.

Bouvier disparó cuatro veces contra el argentino y Le Priol, seis, de los cuales tres impactaron en la espalda del rugbier. Tras el ataque, ambos se dieron a la fuga. Le Priol fue detenido unos días después en Hungría, cuando se preparaba para viajar a Ucrania. Mientras que Bouvier, fue aprehendido en la localidad de Sarthe.

Quién era Federico Aramburú

Nacido en La Plata el 20 de enero de 1980, se formó como jugador de rugby en el Club Atlético San Isidro y fue convocado por primera vez al seleccionado argentino en abril de 2004. En total, disputó 22 partidos con la albiceleste, entre ellos dos en el Mundial 2007.

Federico Aramburu en su época de Los Pumas. Foto: Los Pumas Federico Aramburu en su época de Los Pumas. Los Pumas

Además, Aramburú, quien se desempeñaba como wing o centro, jugó en los clubes Biarritz (2004-2006), Perpignan (2006-2008) y Dax (2008-2010). Luego, jugó en el Glasgow Warriors escocés y regresó al CASI en 2012. Tras su retiro, trabajó en su agencia de viajes especializada en traer fanáticos a los grandes torneos de rugby.