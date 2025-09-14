La reacción de la prensa de Australia tras la dura derrota de los Wallabies ante Argentina: "Los Pumas sobrevivieron"

El equipo argentino, dirigido por Felipe Contepomi, se quedó con un triunfo clave ante Australia y la prensa local no tardó en reflejar lo sucedido.

Los Pumas lograron una victoria resonante en Sídney al superar por 28-26 a los Wallabies en la cuarta fecha del Rugby Championship. El equipo argentino, dirigido por Felipe Contepomi, se quedó con un triunfo clave ante Australia en un estadio colmado y la prensa australiana no tardó en reflejar lo sucedido.

La mirada de los medios australianos tras el triunfo de Los Pumas El portal RugbyAu señaló: “Los Pumas sobreviven a la respuesta de los Wallabies y ganan frente a un estadio lleno en Sídney”. Con 41.912 espectadores presentes, la mayor concurrencia desde la reconstrucción del estadio, el análisis destacó el papel de Santiago Carreras: “El botín del apertura marcó la diferencia, con siete penales que obligaron a los locales a ir siempre de atrás”. El medio además remarcó que los Wallabies cometieron errores básicos, en especial durante la primera parte, y que “con 14 penales en contra, el doble que Los Pumas, el equipo se complicó solo”.

En su cobertura, RugbyAu también recordó que durante la semana los medios argentinos habían planteado el partido como una revancha tras la caída el fin de semana pasado, y subrayó que “los hombres de Felipe Contepomi cumplieron con creces con una victoria 28-26 en Sydney, pese a la reacción australiana en los últimos minutos”.

Los Pumas Wallabies 2025 Los Pumas celebraron en Sídney el gran triunfo frente a los Wallabies. EFE

Por su parte, The Roar fue aún más contundente: “Los Wallabies fueron superados por Los Pumas tras una remontada masiva que se quedó corta”. El portal destacó que el equipo de Joe Schmidt desperdició la oportunidad de cortar la sequía de una década en el Rugby Championship. “Después de estar 28-7 abajo a falta de 15 minutos, Australia logró tres tries que ilusionaron a la multitud, pero Argentina supo resistir para quedarse con una victoria de enorme valor”, cerró su crónica.