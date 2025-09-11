¡Vuelve Rodrigo Isgró! Los mendocinos serán titulares en el segundo partido ante Australia

Felipe Contepomi, confirmó el XV inicial de Los Pumas para la fecha 4 del Championship ante los Wallabies y están Rodrigo Isgró y Juan Martín González.

El head coach de Los Pumas confirmó el XV inicial que saltará a la cancha en Sídney, por la cuarta fecha del Rugby Championship, este sábado a la 1.00 para disputar el segundo partido ante Australia, y en el están los mendocinos Rodrigo Isgró, ausente los últimos dos juegos, y Juan Martín González, que fue siempre titular en esta edición del certamen.

En este encuentro, el Seleccionado argentino de rugby buscará tomarse revancha, y la necesita para soñar con ganar el torneo, de la derrota del pasado sábado en Townsville, por 28 a 24, con un try de los locales sobre el final, después de que Los Pumas fueron dominadores en el marcados durante los 80 minutos.

En el resto del equipo, para esta revancha ante los Wallabies, Contepomi sigue metiendo mano y realizando modificaciones en busca del mejor funcionamiento de un plantel con mucha competencia interna. Llama la atención, por ejemplo, no ver hoy a Pablo Matera entre los titulares. Su lugar será ocupado por Joaquín Oviedo, de excelente rendimiento, al igual que toda la tercera línea argentina en los últimos compromisos.

Al mismo tiempo, Guido Petti regresa a la formación titular por Franco Molina en la segunda línea, el mendocino Rodrigo Isgró jugará en lugar de Bautista Delguy, que ni siquiera estará entre las alternativas.

De esta manera, los XV pumas serán: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.