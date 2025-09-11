La dura advertencia de Ricardo Bochini a los jugadores de Independiente: "No es mucho pedirles que..."

Ricardo Bochini, emblema del Rey de Copas, fue muy tajante a la hora de hacerle un pedido al equipo dirigido por Julio Vaccari.

Independiente no atraviesa su mejor presente. Luego de una gran campaña en el torneo Apertura, el cual llegó a las semifinales, el equipo de Julio Vaccari fue cayendo poco a poco y en la segunda parte del año no logro hacer pie tras quedar eliminado de la Copa Argentina, de la Copa Sudamericana luego del escándalo frente la U. De Chile y en el Clausura se ubica en el último lugar con 3 puntos y sin ninguna victoria.

Es por ello que este sábado ante Banfield a las 16:45, el Rojo deberá volver al triunfo sea como sea y quien salió a dejarles unas palabras de aliento fue Ricardo Bochini, uno de los maximos ídolos de la institución de Avellaneda y palabra autorizada en el mundo del Rey de Copas: "En estos momentos se ve la personalidad, deben mostrar categoría a partir del sábado, que lo que pasó, pasó. En el juego debe mejorar y tomarse el campeonato desde cero", comenzó en diálogo con Muy CAI.

La fuerte crítica de Ricardo Bochini a los futbolistas de Independiente De todas formas, el Bocha no anduvo con vueltas a la hora de analizar el presente del club y les dejó una dura advertencia a los dirigidos por Vaccari: "Hay tres partidos de local para ganarlos, meterse entre los ocho y pelear hasta el final. Eso cambiaría al 100% lo que pasa en este momento. Juegan en Independiente, no es mucho pedirles que peleen un campeonato. Tienen que jugar, ganar el partido y sacar al equipo adelante", sentenció.

Bochini sufrió un accidente en Ciudad Evita Foto: Archivo Ricardo Bochini y un pedido expreso al plantel de Independiente. Foto: Archivo

"No tiene el ritmo del semestre pasado. Los partidos eran parejos, era difícil hacerle un gol a Independiente, pero ahora defensivamente le llegan más y tiene jugadores con un bajón futbolístico. Le falta desnivel en ataque. Quizás deba sumar otro delantero que genere desequilibrio o agregar un mediocampista que le dé mayor generación", agregó.