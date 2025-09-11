La dura advertencia de Ricardo Bochini a los jugadores de Independiente: "No es mucho pedirles que..."
Ricardo Bochini, emblema del Rey de Copas, fue muy tajante a la hora de hacerle un pedido al equipo dirigido por Julio Vaccari.
Independiente no atraviesa su mejor presente. Luego de una gran campaña en el torneo Apertura, el cual llegó a las semifinales, el equipo de Julio Vaccari fue cayendo poco a poco y en la segunda parte del año no logro hacer pie tras quedar eliminado de la Copa Argentina, de la Copa Sudamericana luego del escándalo frente la U. De Chile y en el Clausura se ubica en el último lugar con 3 puntos y sin ninguna victoria.
Es por ello que este sábado ante Banfield a las 16:45, el Rojo deberá volver al triunfo sea como sea y quien salió a dejarles unas palabras de aliento fue Ricardo Bochini, uno de los maximos ídolos de la institución de Avellaneda y palabra autorizada en el mundo del Rey de Copas: "En estos momentos se ve la personalidad, deben mostrar categoría a partir del sábado, que lo que pasó, pasó. En el juego debe mejorar y tomarse el campeonato desde cero", comenzó en diálogo con Muy CAI.
Te Podría Interesar
La fuerte crítica de Ricardo Bochini a los futbolistas de Independiente
De todas formas, el Bocha no anduvo con vueltas a la hora de analizar el presente del club y les dejó una dura advertencia a los dirigidos por Vaccari: "Hay tres partidos de local para ganarlos, meterse entre los ocho y pelear hasta el final. Eso cambiaría al 100% lo que pasa en este momento. Juegan en Independiente, no es mucho pedirles que peleen un campeonato. Tienen que jugar, ganar el partido y sacar al equipo adelante", sentenció.
"No tiene el ritmo del semestre pasado. Los partidos eran parejos, era difícil hacerle un gol a Independiente, pero ahora defensivamente le llegan más y tiene jugadores con un bajón futbolístico. Le falta desnivel en ataque. Quizás deba sumar otro delantero que genere desequilibrio o agregar un mediocampista que le dé mayor generación", agregó.
Por último, Ricardo Bochini le hizo un pedido expreso al DT del Rey de Copas por Luciano Cabral, uno de los más destacados del plantel en la primera parte de la temporada: "Vaccari deberá evaluar si Cabral está para titular o sumar desde el banco. Pocos equipos usan un 10 clásico. No sé por qué Millán juega tan poco, debería ser titular en el medio, cuando jugó me gustó. A Parmo le veo condiciones, está para ir al banco de suplentes sumando minutos", concluyó.