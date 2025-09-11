Además de Venezuela, otra Selección que se quedó sin Mundial echó a su DT

El pasado martes por la noche se disputó la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. En esta jornada, lo único que estaba en juego era quien se iba a meter al repechaje y quien no iba a disputar el certamen mundialista entre Venezuela y Bolivia.

Finalmente, la Verde, que se impuso ante Brasil por 1-0 en los 4.150 metros de altura de El Alto, le arrebató el séptimo lugar a la Vinotinto de Fernando Batista, que cayó por 6-3 ante Colombia en Maturín. Tras la derrota y no clasificación, la Federación Venezolana de Fútbol anunció la salida del entrenador argentino y ahora ya comenzaron a buscar a su reemplazante.

No obstante, esa no fue la única selección sudamericana que despidió a su entrenador, ya que Óscar Ibáñez dejó de ser el DT la Selección de Perú tras la caída por 1-0 ante la Paraguay de Alfaro. A pesar de que había asegurado que se quedaría hasta los amistosos de noviembre, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) lanzó un comunicado informando sobre la culminación del contrato del argentino.

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) comunica a la opinión pública la culminación del contrato del profesor Óscar Ibáñez como director técnico de la selección peruana absoluta. Nuestra institución expresa su más sincero agradecimiento al profesor Ibáñez y a su comando técnico por la responsabilidad y compromiso asumidos en la conducción de la selección absoluta, durante las últimas seis fechas del proceso de Eliminatorias Sudamericanas hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 ″, escribieron.

“Con el cierre de esta etapa, la selección peruana inicia una nueva era con optimismo y visión de futuro. En este marco, la FPF, a través de su plan de reestructuración institucional, emprende un proceso de transformación orientado a fortalecer sus capacidades técnicas, deportivas y administrativas, con una proyección integral y sostenible hacia el 2030. Este nuevo rumbo, representa el cambio necesario para consolidar un fútbol más competitivo, moderno y preparado para los grandes retos internacionales”, continuaron.

“Bajo este objetivo, la elección del nuevo comando técnico de la selección absoluta, será el resultado de una evaluación exhaustiva, en la que se priorizará un perfil alineado con la visión estratégica de la FPF, con el firme compromiso de construir un futuro sólido de todas nuestras selecciones nacionales”.

“Finalmente, la FPF expresa su profundo reconocimiento a la hinchada peruana por su apoyo incondicional, que constituye nuestra mayor inspiración en este proceso de renovación y crecimiento del fútbol en el Perú”, concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PaulPerezRioja/status/1965908814534005229&partner=&hide_thread=false Óscar Ibáñez no es más técnico de la Selección Peruana.



El mismo DT se pasó diciendo toda la semana que Agustín Lozano le pidió que se quedara. Se va en medio de la polémica, como Gareca, Reynoso y Fossati.



Cinco puntos de 18 posibles. Nunca debió llegar. Un más de la FPF. pic.twitter.com/ZTSGlzPez0 — Paul Pérez Rioja (@PaulPerezRioja) September 10, 2025

Los números de Ibáñez en la Selección de Perú

En su llegada a la Bicolor a comienzos de temporada, Ibáñez tenía como gran objetivo clasificar a Perú a la próxima Copa del Mundo, pero eso no terminó sucediendo y tras sacar 5 puntos en las últimas 6 jornadas, producto de un triunfo, dos empates y tres derrotas, la selección peruana concluyó su peor participación en la historia de las Eliminatorias al cosechar 12 puntos en total, uno menos que los 13 que consiguió en el proceso para el Mundial de Sudáfrica 2010.