La Selección de Venezuela echó a Fernando Batista tras quedar afuera del Mundial 2026: el duro comunicado

Tras la derrota 6-3 ante Colombia que lo dejó afuera de todo, la Federación Venezolana emitió un comunicado anunciando la salida de Fernando Batista.

La Selección de Venezuela llegaba a la última doble fecha de Eliminatorias con mucha ilusión. Claro, porque a la Vinotinto le bastaba con una victoria para asegurarse un lugar en el Repechaje del Mundial 2026, pero el final fue fatal: perdió por goleada ante Argentina (3-0) y Colombia (6-3) y la victoria de Bolivia ante Brasil terminó dejando al elenco de Fernando Batista con las manos vacías.

Tras no clasificar al combinado nacional a lo que hubiera sido su primera Copa del Mundo, la Federación Venezolana de Fútbol tomó una terminante decisión: despedir al DT argentino. El comunicado fue publicado este miércoles por la noche y era algo que ya se veía venir por la fuerte trascendencia que tomó este tema en aquel país, donde hasta el propio presidente Nicolás Maduro pidió "una reestructuración del cuerpo técnico".

Fernando Batista fue despedido como DT de Venezuela tras no clasificar al Repechaje En el anuncio oficial, la FVF dejó en claro los motivos que decantaron en la destitución del Bocha: "La decisión corresponde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo. Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de detenimiento y consolidación".

Al mismo tiempo, remarcaron que "los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución", haciendo referencia no solo a las goleadas sufridas contra Argentina y Colombia, sino también al 0-2 vs. Uruguay en la jornada anterior, partido que se disputó en junio en Montevideo.