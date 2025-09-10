La cruda confesión de Kylian Mbappé sobre lo que rodea al mundo del fútbol: "Si no tuviera pasión, me habría dado..."

En una entrevista con L'Équipe, Kylian Mbappé habló sin filtro sobre el lado oscuro del fútbol y dejó profundas reflexiones sobre la salud mental, las críticas y el dinero.

Kylian Mbappé, en su estado más puro, hizo que toda Europa esté hablando de él luego de sus profundas miradas sobre el mundo del fútbol. En una entrevista íntima y sin filtro con L'Équipe, el prestigioso medio francés, el delantero del Real Madrid habló de todo: la presión de ser figura, su mirada sobre el fútbol moderno, su postura sobre la salud mental y cómo afecta todo eso a su vida personal.

La estrella mundial del Merengue, que ya ostenta incontables récords y logros con apenas 26 años, se animó a reflexionar acerca de varios temas y sorprendió con sus declaraciones sobre el deporte que lo atraviesa: “Soy fatalista con el mundo del fútbol, pero no con la vida. La vida es magnífica. El fútbol es lo que es. La gente que va a la cancha solo ve el espectáculo, pero no sabe lo que pasa en el vestuario”, señaló el delantero.

La cruda confesión de Kylian Mbappé Uno de los momentos más fuertes de la entrevista fue cuando reconoció que, sin su pasión por el juego, ya estaría afuera del ambiente: “Sinceramente, si no tuviera esta pasión, el mundo del fútbol me habría dado asco hace mucho tiempo”. Y con crudeza, agregó: “Si algún día soy padre, un balón nunca va a estar lejos… por desgracia. En cualquier caso, nunca le recomendaría a mi hijo que entrara en el mundo del fútbol”.

Kylian-Mbappé-Francia-142434.jpg La figura del Real Madrid y de la Selección de Francia brindó una entrevista a corazón abierto.

Otros temas sensibles que tocó el francés Entre otros temas, además, Mbappé habló a detalle de la salud mental de los deportivas de élite: “Si ganás, sos intocable. Pero si perdés y decís que estás cansado, la gente dice que es porque has jugado mal. Aunque te sintieras agotado emocionalmente”. En sintonía con eso, admitió: “Nunca he querido aceptar el fracaso, así que no me importa que la gente me lo reproche. Soy muy duro conmigo mismo, pero estoy en paz con eso”.