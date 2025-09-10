Flavio Briatore y una contundente advertencia sobre el futuro de Colapinto en Alpine: "El equipo necesita..."

Flavio Briatore volvió a referirse al futuro de Franco Colapinto en Alpine y envió una señal positiva para que el piloto argentino continúe en el equipo la próxima temporada. El asesor ejecutivo de la escudería subrayó la importancia de mantener estabilidad en la alineación de pilotos de cara al ambicioso proyecto reglamentario que comenzará en 2026.

Colapinto , de 22 años, vivió un inicio complejo en su etapa como titular de Alpine luego de ser ascendido desde el rol de piloto de reserva a partir del Gran Premio de Emilia Romagna, séptima fecha del calendario. Las primeras carreras estuvieron marcadas por la adaptación al monoplaza A525, uno de los menos competitivos de la parrilla. Sin embargo, con el paso de las pruebas, el argentino fue demostrando un claro progreso y un rendimiento cada vez más sólido, pese a las limitaciones técnicas del auto.

La falta de desarrollo del A525 responde a la estrategia de Alpine de redirigir sus recursos hacia la preparación del nuevo reglamento de 2026, lo que ha condicionado los resultados de este año. Briatore considera que, en ese contexto, la evolución de Colapinto ha sido valiosa y que mantener continuidad en el plantel de pilotos será clave para afrontar el próximo ciclo.

En declaraciones a AFP, el italiano sostuvo: “El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de mantener a los dos mismos pilotos forma parte de esa estabilidad”. Al ser consultado sobre la continuidad del argentino como compañero de Pierre Gasly - que ya renovó su contrato hasta 2028 -, Briatore aclaró: “Por el momento, aún no hemos tomado una decisión, pero normalmente estabilidad significa que los mantenemos a ambos. Lo más importante es hacer un coche que rinda”.

El dirigente también puso la mira en el futuro inmediato y aseguró que Alpine no tendrá excusas a partir del próximo cambio reglamentario: “En 2026 tendremos una motorización como la de los demás (…) ya no tendremos excusas. El equipo lo tiene todo para triunfar”.

franco colapinto alpine Franco Colapinto podría seguir como piloto de Alpine el próximo año.

Sobre la actualidad de la escudería, última en el campeonato de constructores, Briatore reconoció que el bajo rendimiento lo tomó por sorpresa y apuntó directamente contra la unidad de potencia Renault. “Honestamente, pensábamos que estaríamos mucho mejor este año. El motor que tenemos es realmente un gran hándicap. Sobre todo ahora que los 20 autos están en un margen de un segundo. Con dos décimas menos, puedes pasar de la sexta a la 17ª posición”, explicó.

Confianza en el futuro de Alpine en la Fórmula 1

La decisión de Alpine de detener el desarrollo del coche de 2025 para volcarse por completo al de 2026 también influyó en el presente, pero Briatore defendió la estrategia: “Alpine no tiene la capacidad de desarrollar el auto de 2025 y, al mismo tiempo, crear el nuevo coche para 2026. En un momento dado, hay que tomar decisiones”.

Con confianza en el futuro, el asesor reiteró que su regreso a la Fórmula 1 no es circunstancial: “Podemos lograr podios el próximo año. Tenemos el potencial para estar en el Top 6, e incluso en el Top 4 si todo sale bien. No he vuelto para ser un turista”, concluyó.