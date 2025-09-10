Una leyenda de la Selección de Bolivia se postuló para volver del retiro en el Repechaje del Mundial 2026 y el DT le bajó el pulgar: "Es poco serio"

La felicidad es plena en Bolivia luego de la histórica clasificación de su Selección al Repechaje del Mundial 2026 , ganándole nada menos que a Brasil en El Alto para seguir soñando con disputar otra cita mundialista tras aquella última y lejana participación en 1994.

En medio de tanta euforia, Marcelo Moreno Martins , una de las máximas leyendas de la Verde, llenó de ilusión al pueblo boliviano al plantear la posibilidad de volver del retiro a sus 38 años para ayudar a su país en el mini torneo que se disputará en marzo del próximo año y otorgará los últimos dos cupos para el Mundial .

“Lo estoy disfrutando al máximo, no me lo creo. Necesitaba retirarme, necesitaba un tiempo en mi carrera. Hoy, con esta felicidad que los chicos de la selección nos están dando, te motivan a muchas cosas… vamos a ver qué pasa más adelante”, dijo el exdelantero post 1-0 ante el Scratch en una nota con Red Uno.

Moreno Martins se retiró en 2024 y ahora quiere ayudar a la Selección de Bolivia en el Repechaje del Mundial. Foto: @FBF_BO

A su vez, el histórico 9 de Bolivia explayó: "Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien. A mí no me tiene que convencer nadie, mi corazón está siempre con la Verde. Lo que resta es que hablemos y ver lo que se puede venir”.

Óscar Villegas dejó en claro su postura sobre la vuelta de Martins con un rotundo "no"

Sin embargo, ese deseo de Moreno Martins se esfumó rápidamente con las declaraciones de Óscar Villegas, DT de la Selección, que este martes descartó rotundamente la vuelta del ídolo para el Repechaje con una tajante frase: "No, me parece poco serio. Él lleva más de un año sin jugar y no tiene sentido", sentenció el entrenador.

En paralelo, el técnico dio sus argumentos de por qué no ve viable una vuelta de exdelantero a la Verde: "Para mí es un exjugador, a no ser que lo vea en alguna liga rindiendo o marcando goles. Generar la vuelta así porque sí de un delantero que le ha dado mucho a Bolivia ya no se puede hacer en estos momentos, en los que la respuesta física es primordial para el rendimiento de una selección", cerró.

Óscar Villegas, DT de Bolivia, descartó la chance de la vuelta de Moreno Martins a la Selección. (Video: El VBar Caracol) Óscar Villegas, DT de Bolivia, descartó la chance de la vuelta de Moreno Martins a la Selección. (Video: El VBar Caracol)

Marcelo Moreno Martins es el tercer máximo goleador en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas con 31 gritos, solo por detrás de Lionel Messi y Luis Suárez. Sin embargo, esta decisión Villegas tiene un sustento claro: la larga inactividad del exdelantero, que se retiró en 2024 con la camiseta del Cruzeiro de Brasil y, desde entonces, no volvió a jugar profesionalmente.