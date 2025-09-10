La fuerte acusación de Lautaro Martínez contra el árbitro Wilmar Roldán: "Nos amenazaba con lo del Mundial"
Lautaro Martínez denunció un destrato del árbitro Wilmar Roldán, que hasta los habría condicionado con advertencias sobre el Mundial.
La Selección argentina no solo se fue golpeada por el resultado en Guayaquil. A la bronca de la derrota 1-0 frente a Ecuador se sumó un arbitraje que encendió la polémica. Y quien levantó la voz fue Lautaro Martínez, que lanzó una dura acusación contra Wilmar Roldán.
"Nos amenazaba todo el tiempo con lo del Mundial", disparó el bahiense en zona mixta, apuntando a que el juez colombiano les recordaba que una expulsión en Eliminatorias se cumpliría en la próxima Copa del Mundo. "No suelo hablar tanto de los árbitros, pero hoy se vio reflejado. Nico González saltó a cabecear, le pegaron un codazo y ni siquiera amonestó. Después repartió amarillas y eso no está bueno", le dijo a Fox Sports.
Te Podría Interesar
La bronca de Lautaro Martínez contra el árbitro Wilmar Roldán
El delantero de Inter fue uno de los tres amonestados junto a Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi. “Es un gran árbitro, me dirigió muchas veces, pero hoy no se comportó bien”, insistió el Toro, que se mostró visiblemente molesto.
La otra gran jugada polémica fue el penal que derivó en el gol ecuatoriano. Y para colmo, la expulsión de Nicolás Otamendi en el primer tiempo dejó a la Scaloneta con diez. El propio plantel valoró la decisión del capitán, que no dudó en bajar a Enner Valencia cuando se iba mano a mano con Dibu Martínez.
Más allá de la bronca por el arbitraje, Lautaro Martínez buscó darle un cierre positivo: “Eso es lo que nos marcó esta Selección desde el primer momento: en cada entrenamiento y partido dar lo mejor. Hoy terminamos punteros y eso es importante de cara a lo que viene”.