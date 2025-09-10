La fuerte acusación de Lautaro Martínez contra el árbitro Wilmar Roldán: "Nos amenazaba con lo del Mundial"

Lautaro Martínez denunció un destrato del árbitro Wilmar Roldán, que hasta los habría condicionado con advertencias sobre el Mundial.

Polémica caliente en Guayaquil: Lautaro Martínez acusó a Roldán de amenazar a la Selección con el Mundial. Foto: Juan Mateo Aberastain / MDZ

La Selección argentina no solo se fue golpeada por el resultado en Guayaquil. A la bronca de la derrota 1-0 frente a Ecuador se sumó un arbitraje que encendió la polémica. Y quien levantó la voz fue Lautaro Martínez, que lanzó una dura acusación contra Wilmar Roldán.

"Nos amenazaba todo el tiempo con lo del Mundial", disparó el bahiense en zona mixta, apuntando a que el juez colombiano les recordaba que una expulsión en Eliminatorias se cumpliría en la próxima Copa del Mundo. "No suelo hablar tanto de los árbitros, pero hoy se vio reflejado. Nico González saltó a cabecear, le pegaron un codazo y ni siquiera amonestó. Después repartió amarillas y eso no está bueno", le dijo a Fox Sports.

La bronca de Lautaro Martínez contra el árbitro Wilmar Roldán Dura sentencia de Lautaro Martínez sobre la actuación del árbitro Wilmar Roldán Dura sentencia de Lautaro Martínez sobre la actuación del árbitro Wilmar Roldán. Fox Sports

El delantero de Inter fue uno de los tres amonestados junto a Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi. “Es un gran árbitro, me dirigió muchas veces, pero hoy no se comportó bien”, insistió el Toro, que se mostró visiblemente molesto.

La otra gran jugada polémica fue el penal que derivó en el gol ecuatoriano. Y para colmo, la expulsión de Nicolás Otamendi en el primer tiempo dejó a la Scaloneta con diez. El propio plantel valoró la decisión del capitán, que no dudó en bajar a Enner Valencia cuando se iba mano a mano con Dibu Martínez.