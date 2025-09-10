La inteligencia artificial anticipa quién ganará el Mundial 2026
La inteligencia artificial ya hizo sus predicciones para el Mundial 2026: estas son las selecciones que podrían levantar la Copa.
El Mundial 2026 será el más largo y masivo de la historia: 48 equipos, 104 partidos y tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá). En ese contexto, la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta clave para anticipar qué selecciones podrían llegar más lejos.
A través de simulaciones que cruzan rendimiento histórico, planteles actuales y estilos de juego, ya hay nombres que se repiten como favoritos.
Los elegidos de la inteligencia artificial
Según los modelos más citados, los principales candidatos son España, Francia, Brasil, Argentina e Inglaterra. España aparece como el equipo más sólido en cuanto a funcionamiento colectivo, mientras que Francia destaca por su talento individual y profundidad de plantel. Brasil mantiene su potencia ofensiva y Argentina, aunque vigente campeona, figura con menos chances de repetir. Inglaterra también se posiciona como una selección fuerte, con jóvenes consolidados y experiencia internacional.
La IA analiza múltiples factores: desde el rendimiento en torneos recientes hasta la adaptabilidad al nuevo formato. El Mundial 2026 exigirá planteles amplios, estilos consolidados y capacidad de rotación. Por eso, las selecciones con mayor cohesión grupal y recambio aparecen con ventaja. También se consideran variables como lesiones, edad promedio, historial en eliminatorias y compatibilidad táctica con rivales probables.
Pero no todo son favoritos. Algunos modelos también mencionan a Alemania, Países Bajos y Portugal como posibles sorpresas. Incluso hay simulaciones que proyectan finales inesperadas, como Argentina vs Portugal, con Messi y Cristiano en un último duelo. En redes, los videos que muestran estas predicciones ya son virales, y muchos usuarios debaten si la IA realmente puede anticipar lo que pasa en la cancha.