Los Pumas vs. Springboks: cómo le fue al equipo argentino en sus visitas a Sudáfrica

Este sábado a las 12.10 Los Pumas visitarán a Sudáfrica por la fecha 15 del Rugby Championship. Cómo están las estadísticas.

Los Pumas trabajan en Durban a la espera del partido de este sábado.

Los Pumas visitarán este sábado a las 12.10 a Sudáfrica, por la quinta fecha del Rugby Championship, el torneo que enfrenta a Argentina con las potencias del hemisferio sur, en un encuentro que será clave en la pelea por el título.

Los dirigidos por Felipe Contepomi vienen de ganarle en la última fecha a Australia en condición de visitante y, pese a estar en la última posición, están a solo dos puntos del líder y tienen serias chances de pelear por el título.

Los Pumas no la tendrán nada fácil, ya que en las últimas dos fechas deberán enfrentarse con Sudáfrica, que es la última bicampeona del mundo y que además viene de quedarse con la edición 2024 del Rugby Championship.

El historial marca un claro dominio para Sudáfrica cada vez que Los Pumas visitaron a esta selección en el Rugby Championship, ya que la potencia africana se impuso en 10 de las 11 ocasiones que hizo de local.

El único triunfo de Los Pumas como visitante ante los Springboks se dio en la edición 2015, cuando ganaron 37-25. Aquella selección argentina terminaría alcanzando solo unos meses después las semifinales del Mundial que se llevó a cabo en Inglaterra.