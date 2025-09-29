Qué dijo el DT de los Springboks sobre Los Pumas tras el tremendo 67-30 en Durban: "Sabemos lo difícil que es..."

Con un segundo tiempo arrollador, los Springboks apabullaron 67-30 a Los Pumas en Durban y quedaron a un paso del título. El DT sudafricano, Rassie Erasmus, habló del presente del equipo y elogió al joven apertura Sacha Feinberg-Mngomezulu, autor de tres tries.

El partido tuvo dos caras bien distintas. En el primer tiempo, Argentina dio pelea y se fue al descanso apenas dos puntos abajo (23-25). Pero en el complemento, Sudáfrica no perdonó: apoyó seis tries y liquidó la historia. El próximo sábado, en Twickenham, Inglaterra, se define el Rugby Championship con Los Pumas como locales administrativos.

Tras la goleada, Erasmus destacó al apertura sensación: "Nadie puede estar en desacuerdo en que fue brillante en el día. Fue el hombre del partido e hizo cosas increíbles en el campo", dijo sobre Sacha Feinberg-Mngomezulu, que con apenas 11 tests ya es figura.

Además, dejó un aviso con la mira puesta en el cierre del torneo: "No hemos ganado nada todavía. Sabemos lo difícil que es Argentina. El sábado tenemos que ganar o será otro Championship perdido".

Cómo se define el Rugby Championship

los pumas sudafrica Tras la caída en la 5ª jornada, Argentina buscará igualar el mejor resultado de su historia en el certamen internacional en la última fecha. Prensa Los Pumas

El Rugby Championship 2025 se definirá el próximo sábado en Londres, con Los Pumas buscando dar el golpe ante los Springboks que llegan lanzados por su poderío ofensivo.

A pesar de un buen primer tiempo, Los Pumas no pudieron sostener la intensidad en Durban y se quedaron sin chances matemáticas de pelear por el título. Con la victoria previa de los All Blacks sobre Australia y el triunfo arrollador de los Springboks, Nueva Zelanda y Sudáfrica lideran la tabla con 14 puntos, seguidos por los Wallabies con 11 y Argentina con 9. Para la última fecha en Twickenham, la Selección deberá vencer a los sudafricanos con bonus para alcanzar su mejor marca histórica en el torneo.