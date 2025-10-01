Masters 1000 de Shanghái: Sebastián Báez batalló de más ante Zhang y logró avanzar a la segunda ronda

Sebastián Báez derrotó en tres sets al local, Zhizhen Zhang (341°), por 2-6, 6-3 y 6-4 para avanzar a la segunda ronda del certamen chino.

El tenista argentino Sebastián Báez tuvo un gran debut en el Masters 1000 de Shanghái al imponerse en un duro encuentro ante el local Zhizhen Zhang, al que derrotó en tres sets en la primera ronda del certamen chino.

Con este resultado, el bonaerense consiguió su segundo triunfo a nivel ATP en Asia, un paso importante en una temporada en la que los buenos resultados no abundaron.

Baéz sufrió ante Zhang, pero se metió en la segunda ronda El partido estuvo cargado de tensión, ya que Zhang contaba con el apoyo del público y la ventaja de jugar en casa, lo que lo había colocado como favorito previo al duelo. Sin embargo, Báez logró sostener la presión, adaptarse a la rapidez de la superficie y aprovechar sus oportunidades en los momentos clave para llevarse un triunfo muy valioso en lo anímico y en lo deportivo.

La victoria en el Masters 1000 de Shanghái cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta el presente del argentino. En lo que va de 2025, solo había registrado un triunfo en torneos de esta magnitud, en Cincinnati, antes de caer en la primera ronda del ATP 500 de Tokio ante el número uno del mundo, Carlos Alcaraz.