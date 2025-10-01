Masters 1000 de Shanghái: Sebastián Báez batalló de más ante Zhang y logró avanzar a la segunda ronda
Sebastián Báez derrotó en tres sets al local, Zhizhen Zhang (341°), por 2-6, 6-3 y 6-4 para avanzar a la segunda ronda del certamen chino.
El tenista argentino Sebastián Báez tuvo un gran debut en el Masters 1000 de Shanghái al imponerse en un duro encuentro ante el local Zhizhen Zhang, al que derrotó en tres sets en la primera ronda del certamen chino.
Con este resultado, el bonaerense consiguió su segundo triunfo a nivel ATP en Asia, un paso importante en una temporada en la que los buenos resultados no abundaron.
Baéz sufrió ante Zhang, pero se metió en la segunda ronda
El partido estuvo cargado de tensión, ya que Zhang contaba con el apoyo del público y la ventaja de jugar en casa, lo que lo había colocado como favorito previo al duelo. Sin embargo, Báez logró sostener la presión, adaptarse a la rapidez de la superficie y aprovechar sus oportunidades en los momentos clave para llevarse un triunfo muy valioso en lo anímico y en lo deportivo.
La victoria en el Masters 1000 de Shanghái cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta el presente del argentino. En lo que va de 2025, solo había registrado un triunfo en torneos de esta magnitud, en Cincinnati, antes de caer en la primera ronda del ATP 500 de Tokio ante el número uno del mundo, Carlos Alcaraz.
Ahora, el próximo desafío de Báez será nada menos que el danés Holger Rune, a quien enfrentará el viernes por la segunda ronda. Rune parte como favorito, pero el argentino llega con la motivación de haber superado un debut complejo y con la intención de seguir sumando rodaje en la élite del circuito.
Todos los encuentros de la jornada en el Masters 1000 de Shanghái
- Sebastián Baez a Zhang Zhizhen: 2-6, 6-3 y 6-4.
- Zizou Bergs a Sebastian Korda: 6-4 y 7-5.
- Valentin Vacherot a Laslo Djere: 6-3 y 6-4.
- Yoshihito Nishioka a Aleksandr Shevchenko: 6-1 y 6-2.
- Marin Cilic a Nikoloz Basilashvili: 6-3 y 7-6(5).
- Adrian Mannarino a Matteo Berrettini: 7-5 y 7-6(5).
- Daniel Altmaier a Tristan Schoolkate: 6-3 y 6-4.
- Jordan Thompson a August Holmgren: 4-6, 6-3 y 6-4.
- Jaume Munar a Márton Fucsovics: 4-6, 7-5 y 6-1.
- Luca Nardi a Sebastian Ofner: 3-6, 6-3 y 6-2.
- David Goffin a Alexandre Müller: 6(6)-7, 6-1 y 7-1.
- Matia Bellucci a Adam Walton: 7-6(6) y 6-1.
- Lorenzo Sonego – Yannick Hanfmann.
- Fábian Marozsán – Stan Wawrinka.
Fuente: NA