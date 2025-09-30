Carlos Alcaraz fue campeón en Tokio, pero antes explotó por un warning en plena final: "Nunca jugaste al tenis en tu vida"

Carlos Alcaraz conquistó por primera vez el torneo de Tokio al derrotar al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-4 en una hora y 32 minutos de juego. Con este resultado, el número uno del mundo alcanzó su título número 24 en el circuito, el octavo en lo que va de 2025 , y sumó 67 victorias en la temporada.

A sus 22 años, el murciano se convirtió en el sexto jugador en lograr al menos ocho coronas en un mismo año en este siglo. Sin embargo, más allá del éxito deportivo, el partido quedó marcado por un cruce que protagonizó con el umpire Fergus Murphy.

Cuando el marcador estaba 2-2 en el primer set, Murphy le aplicó un warning por demorar en el saque. La sanción provocó la ira del español, que reaccionó de manera inusual: “¿Tú ves normal que yo acabe un punto largo en la red y luego apenas tenga tiempo para ir a buscar las pelotas? ¿Lo ves normal o no? Ok, nunca jugaste al tenis en tu vida”, lanzó Alcaraz visiblemente molesto.

Un warning encendió la bronca de Carlos Alcaraz en la final de Tokio

El episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados del torneo, ya que rara vez el actual número uno se expresa con tanta dureza en la pista.

Carlos Alcaraz no jugará el Masters 1000 de Shanghái

Tras el título en Tokio, Alcaraz anunció su baja del Masters 1000 de Shanghái, el certamen que cerrará la gira asiática de la temporada. Lo comunicó a través de sus redes sociales: “Estoy muy decepcionado de anunciar que no podré jugar el Masters 1000 de Shanghái este año. Desafortunadamente, he estado luchando con algunos problemas físicos y, después de discutirlo con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperarme”.

El español agregó: “Tenía muchas ganas de volver a jugar frente a tan increíbles fans en Shanghái. Espero volver pronto y ver a mis fans chinos el próximo año”.

carlos alcaraz1 Después de su título en Tokio, Alcaraz se bajó del Masters 1000 de Shanghái. Instagram @carlitosalcarazz

Si bien no detalló el tipo de lesión, se especula que las molestias estén relacionadas con un problema en el tobillo que arrastra desde la primera ronda en Tokio. La decisión sería preventiva, ya que Alcaraz planea llegar en óptimas condiciones a los últimos grandes compromisos del año: el Masters 1000 de París, el ATP Finals y la Copa Davis.