La fuerte reflexión de Carlos Alcaraz sobre su rivalidad con Sinner: "Tengo que estar preparado"

Carlos Alcaraz reapareció en Tokio tras conquistar el US Open y lanzó una clara advertencia sobre Jannik Sinner, su máximo rival en el circuito. “Sé que va a cambiar algo desde el último partido. Es lo mismo que hice yo cuando perdí contra él un par de veces. Tengo que estar preparado para ese cambio”, declaró el español, consciente de que el italiano buscará sorprenderlo en sus próximos enfrentamientos.

Una rivalidad que crece torneo a torneo Alcaraz y Sinner han construido una de las rivalidades más intensas del tenis moderno. Se enfrentaron en 15 ocasiones, con diez victorias para el español, siete de ellas en sus últimos ocho duelos. En la temporada 2025 disputaron las tres finales de Grand Slam: Roland Garros y el US Open fueron para Alcaraz, mientras que Sinner se coronó en Wimbledon. En total, entre ambos se repartieron los últimos ocho grandes del calendario.

sinner alcaraz La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se intensifica. Shutterstock

Consultado por esta competencia, el murciano de 22 años fue claro: “Va a más y diría que eso es genial para el tenis”. Además, reconoció que 2025 está siendo “la mejor temporada” de su carrera: “Me he dado cuenta yo mismo de que he crecido mucho como jugador en la pista”.

La visión de Jannik Sinner sobre su juego Por su parte, Jannik Sinner admitió en Pekín haber realizado cambios para enfrentar al número uno. Explicó que ha trabajado en “muchas pequeñas cosas” y que aún debe ajustar el “número de errores no forzados”, más elevado que el de Alcaraz. Tras su derrota en Nueva York, el italiano de 24 años reconoció que su tenis era “muy previsible” y que contra el español “debes salir de tu zona de confort”.