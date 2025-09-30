Lautaro Martínez marcó un doblete en la goleada 3-0 del Inter al Slavia Praga y alcanzó un nuevo récord

Lautaro Martínez comandó este martes la victoria por 3-0 del Inter de Milán ante el Slavia Praga, como autor de un doblete en San Siro con el que marcó un nuevo récord como nerazzurro: es el primer y único jugador de la historia del club en anotar en 7 temporadas de la Champions League .

El Toro es una leyenda indiscutible del elenco lombardo. Es el máximo goleador histórico del club en la máxima competición continental y el máximo goleador extranjero de la entidad milanesa. Ahora es, también, el único que ha conseguido marcar en 7 ediciones diferentes del torneo.

¡ARQUERITO TIME Y GOL DEL TORO! Lautaro Martínez aprovechó el regalo de Stanek y marcó el 1-0 de Inter ante Slavia Praga. Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/76FlZbXpDT

Consiguió su nueva marca en una noche especial por dos motivos. Porque fue la primera en la que el Inter jugó de manera oficial en un estadio de su propiedad, compartida con el Milan. Sólo faltan trámites burocráticos. Y porque lo hizo ante un rival con una relación especial con los Nerazzurri, que sufrieron en 1938 la mayor derrota continental de su historia, un 9-0 que se mantiene en la retina de la afición.

Su gran estado de forma se refleja en el momento que atraviesa el equipo. El mejor desde la llegada del rumano Cristian Chivu al banquillo. Está más asentado, mejor configurado. Es la cuarta victoria consecutiva, con el pleno en Champions . Sólo ha recibido un gol en estos últimos cuatro choques, en los que ha anotado nueve.

Controló el Inter el duelo de inicio a fin. No dio opción a los checos, que se pegaron un tiro en el pie a la media hora de partido. Cayó Stanek en la trampa de Lautaro. La presión alta del cuadro italiano y del argentino provocaron el fallo en salida de balón del meta, que dejó un balón en tierra de nadie que Martínez aprovechó para marcar el 1-0 ante el arco vacío.

El gol de Dumfires para el 2-0 del Inter

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/1973111960372695357&partner=&hide_thread=false #CHAMPIONSxFoxSports |Segundo del Inter, centro atrás y Dumfries estira la ventaja para el equipo Italiano.



@WPrimosich/ @matias_caruzzo



Viví la Champions League por la pantalla de Fox Sports 2. pic.twitter.com/MCoOCQQeJN — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 30, 2025

Se descompuso por completo el Slavia y el Nerazzurro olió sangre. Apenas cuatro minutos después, a los 34', Thuram tocó línea de fondo y sacó un pase atrás que remachó Dumfries ubicado en el puesto de delantero centro.

El segundo gol de Lautaro Martínez para el 3-0 del Inter

El segundo gol de Lautaro Martínez para el 3-0 del Inter

Sentenciado el duelo, ya sin opciones para el Slavia, Lautaro Martínez selló la goleada al rubricar su doblete. Se escondió de la defensa y apareció libre de marca en el segundo palo para empujar a puerta vacía el centro de Bastoni, que se había incorporado al ataque. Doblete y nuevo récord para el capitán. Victoria para el Inter, invicto en esta Champions, con pleno de victorias.

Fuente: EFE