La dura canción que le dedicó la hinchada del United a Garnacho en el partido contra Chelsea: "Ese imbécil de Argentina..."

En su regreso a Old Trafford tras su problemática salida del Manchester United, Alejandro Garnacho fue recibido con hostilidad por el público local.

El Manchester United venció 2-1 al Chelsea este sábado por la fecha 5 de la Premier League. Se trató de un duelo picante, con mucho roce y que se vio condicionado desde el arranque por la temprana expulsión del arquero blue Robert Sánchez. Y podría haber tenido una cuota extra de morbo si jugaba Alejandro Garnacho, pero no fue así.

Se había hablado mucho en la previa del encuentro sobre lo que significaba el regreso del Bichito a Old Trafford tras su problemática salida de los Red Devils. Sin embargo, pese a las expectativas, Enzo Maresca, DT del cuadro londinense, ya había advertido que el joven delantero hispano-argentino está en plena adaptación al equipo y ayer no lo hizo ingresar en ningún momento.

Aún así, a pesar de no sumar minutos, su mera presencia en el estadio ya movilizó a los hinchas locales. Los mismos que meses atrás lo tenían entre sus jugadores favoritos del plantel y coreaban su nombre cuando metía goles, ya le soltaron definitivamente la mano y lo recibieron con hostilidad y con una dura canción en su contra.

"¿Quién es ese imbécil de Argentina, ese maricón que se apropia del dinero? Se llama Alejandro, no tiene cerebro y ya no ganará trofeos", le cantaron los fanáticos del Manchester al identificar al atacante de 21 años, que intentaba pasar desapercibido (sin éxito) con un grueso camperón para la lluvia, mientras se dirigía al vestuario con el resto de sus compañeros.