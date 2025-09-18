Alejandro Garnacho explicó por qué se fue del Manchester United al Chelsea: "Me va a venir muy bien"

La novela de Alejandro Garnacho en el mercado de pases tuvo un final claro: Manchester United le abrió la puerta de salida y el destino elegido fue Chelsea , club que siempre tuvo como prioridad.

Aunque hubo otros interesados, el Bichito nunca dudó y puso a los Blues en el tope de sus preferencias. Ahora, con menos de un año para el Mundial 2026, el delantero busca continuidad y protagonismo para asegurarse un lugar en la lista de Lionel Scaloni.

Su estreno con la camiseta londinense se dio en la Premier League ante Brentford, donde jugó los minutos finales en el empate 2-2 como visitante. Días después, tuvo acción en la Champions League , ingresando en el segundo tiempo frente a Bayern Múnich en la derrota 3-1.

Tras ese partido, Garnacho habló con ESPN y explicó por qué eligió a Chelsea : “Creo que es un buen club para poder seguir creciendo. La forma de jugar me va a venir muy bien a mí también y espero poder crecer en ese club”.

También se refirió a su proceso de adaptación bajo la conducción de Enzo Maresca: “Es verdad que no tuve pretemporada, vine hace dos semanas. Poco a poco, con entrenamiento todos los días, ir intentando ganar más ritmo y, poco a poco, poder jugar más minutos”.

En el United, Garnacho dejó números más que interesantes: disputó 136 partidos oficiales, con 25 goles, 19 asistencias, una Copa de la Liga y una FA Cup. Ahora, en Londres, comienza a escribir un nuevo capítulo de su carrera.