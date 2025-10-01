La Selección argentina va por otra victoria en el Mundial Sub 20, ante Australia: formaciones, hora y TV

La Selección argentina comandada por Diego Placente buscará sumar su segunda victoria al hilo en el certamen mundialista frente al conjunto oceánico.

La Selección argentina se enfrentará este miércoles con su par de Australia, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial de Sub 20, con el objetivo de conseguir un triunfo que la deje con un pie y medio en los octavos de final.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso, está programado para las 20 y se podrá ver a través de Telefe y DSports. El árbitro designado fue el español José María Sánchez Martínez.

La Selección argentina va por la clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20 La Selección argentina, que es dirigida por Diego Placente, llega a este encuentro luego del trabajado triunfo por 3-1 ante Cuba, donde jugó gran parte del partido con uno menos por la expulsión del defensor Santiago Fernández. Pese al hecho de estar durante casi todo el encuentro con uno menos, la “Albiceleste” pudo cerrar el partido con un resultado muy positivo a su favor, que la deja en una buena posición de cara a las posibilidades de terminar en las primeras posiciones del grupo.

Diego Placente define el once que saldrá a jugar ante Australia en busca de la clasificación a los octavos de final.

La gran estrella de dicho cruce fue el delantero Alejo Sarco, quien se despachó con un doblete. Primero abrió el marcador apenas comenzó el partido, mientras que sobre el cierre de la primera mitad estiró la ventaja con un buen cabezazo. Por su parte, Ian Subiabre liquidó el encuentro a los 90 minutos con un potente remate al primer palo.