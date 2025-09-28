Presenta:

La Selección argentina Sub 20 debutó con una gran victoria ante Cuba en su debut en el Mundial de Chile

Con diez jugadores, la Selección argentina Sub 20 de Diego Placente venció 3-1 a Cuba su estreno en el Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile.

Alejo Sarco, la exjoya de Vélez (hoy en el Bayer Leverskusen) marcó los dos primeros goles del conjunto argentino en el Mundial Sub 20.&nbsp;

La Selección argentina le ganó 3-1 a Cuba, al término del primer tiempo del partido correspondiente a la primera fecha en el Grupo D del Mundial Sub 20.

Los goles de los dirigidos por Diego Placente llegaron a través del delantero Alejo Sarco, quien abrió el marcador a los cuatro minutos y en el final de la primera mitad estiró la ventaja, mientras que el lateral izquierdo Karel Pérez descontó para el combinado centroamericano en la última.

El delantero Alejo Sarco puso en ventaja a la Selección argentina con un gol a los 4 minutos del primer tiempo.

El gol de la Selección argentina Sub 20 para el 1-0 ante Cuba

Argentina se quedó con diez antes de los 10 minutos

Otra vez el delantero Alejo Sarco estampó el 2-0 a los 41 minutos del primer tiempo tras un gran centro de Dylan Gorosito.

Doblete de Sarco para el 2-0 de la Selección argentina

Subiabre decoró el resultado para los pibes de Placente

El minuto a minuto de la Selección argentina Sub 20 vs Cuba

