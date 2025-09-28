Deportivo Maipú perdió 2-1 frente a Colegiales y no pudo asegurar su clasificación al Reducido

Deportivo Maipú desperdició la chance de sellar su boleto al Reducido y sus jugadores terminaron a las piñas con hinchas que invadieron el campo en el final.

Saccone, de Maipú, cubre el balón ante la marca de Castillo, autor del gol de Colegiales.

Deportivo Maipú perdió 2-1 ante Colegiales en Mendoza por la fecha 33 de la Zona A y dejó pasar la posibilidad de clasificarse de manera anticipada al Reducido de la Primera Nacional. Ahora deberá jugarse la vida en la última fecha frente a Atlanta, como visitante, para depender solo de sí mismo.

El visitante se adelantó a los 31 minutos con un centro de Lucio Castillo que se cerró y sorprendió al arquero Ignacio Pietrobono. Poco después, a los 38, Franco Zicarelli empujó otro centro tras una gran jugada por izquierda y estiró la ventaja a 2-0.

En el complemento, el Cruzado reaccionó rápido gracias a un golazo de tiro libre de Mirko Bonfigli a los 6 minutos, que le devolvió la ilusión. Sin embargo, la remontada nunca llegó.

Maipú vs Colegiales El Cruzado desperdició una gran oportunidad de sellar su boleto al Reducido por el segundo ascenso. Prensa Deportivo Maipú

El cierre del partido fue un escándalo: hinchas de Maipú invadieron el campo de juego y agredieron a los jugadores, algunos de los cuales respondieron a las trompadas. La Policía, pasiva, dejó que la violencia se desate dentro del estadio.