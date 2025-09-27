Di María reveló por qué les pidió disculpas a los hinchas de Gimnasia tras su gol en el 3-0 de Central: "No se merecían que..."

Ángel Di María sentenció la goleada de Rosario Central en el Bosque, pero casi que ni se inmutó en el festejo y hasta pidió perdón. Luego, explicó el particular motivo.

De la mano de Ángel Di María, Rosario Central goleó 3-0 a Gimnasia en el Bosque, se acomodó en los puestos de playoffs de la Zona B y, como si fuera poco, quedó puntero en la tabla anual (al menos hasta que juegue Boca) de clasificación a las copas internacionales de 2026 con 50 puntos . El campeón del mundo se despachó con un lindo gol, pero lo más llamativo se dio en el momento de su "festejo".

El gol de Ángel Di María y su noble gesto con los hinchas de Gimnasia El campeón del mundo recibió cerca del vértice del lado izquierdo, enganchó para su derecha y, tras un lindo enganche para adentro que dejó pagando al defensor del Lobo, definió cruzado de zurda para cerrar una tarde perfecta del elenco rosarino.

La explicación de Fideo sobre su pedido de disculpas a la gente del Lobo Al instante, lejos de festejarlo eufóricamente, Fideo alzó su mano izquierda hacia la popular de Gimnasia con un claro gesto que evidenció el pedido de disculpas. En ese contexto, tras el encuentro Di María anticipó la pregunta y explicó por qué tomó esa postura totalmente respetuosa.

"Antes que me preguntes otra cosa, quiero agradecerle a la gente. El cariño es impresionante, no tengo palabras de agradecimiento para el hincha de Gimnasia y le deseo lo mejor", sentenció el 11 mostrando su grandeza.