La firme postura de Vélez tras la durísima suspensión de la FIFA a Imanol Machuca: "Hasta tanto no se reciba una notificación contraria..."

Luego de la sanción de un año que recibió Machuca por falsificación de documentos de la Federación de Malasia, Vélez tomó cartas en el asunto y emitió un comunicado.

La terminante medida de la FIFA contra la Federación de Malasia generó un estallido mundial. Luego de que el ente rector suspendiera a siete jugadores por un año de inactividad en consecuencia de una supuesta falsificación de documentos por parte de la FAM. Vélez quedó pegado en el lío porque, entre los tres argentinos sancionados, se encuentra Imanol Machuca.

Un día después del anuncio de la FIFA, el club de Liniers tomó nota y emitió un comunicado informando los pasos a seguir con el extremo titular del equipo de Guillermo Barros Schelotto, donde fue muy claro con su postura.

El comunicado de Vélez tras la suspensión de la FIFA a Machuca "Hasta tanto se reciba una notificación en contrario, nuestro futbolista no podrá ser parte de los partidos disputados por el Club", sentenció la institución en primera instancia en el texto publicado en sus redes sociales.

A su vez, Vélez explicó que no tiene voz ni voto para tratar de torcer la decisión de la FIFA: "Destacamos que Vélez no forma parte del proceso disciplinario de FIFA, por lo que se encuentra impedido de intervenir en el mismo. Asimismo, nos encontramos en constante comunicación con el jugador a fin de realizar el seguimiento del caso y acompañarlo en este proceso".

