Un jugador de Talleres cruzó a Ángel Di María por su queja con el arbitraje: "Fue claro que..."

El empate 1-1 entre Rosario Central y Talleres en el Gigante de Arroyito dejó mucha tela para cortar. Tras el partido, Ángel Di María cuestionó con dureza al árbitro Luis Lobo Medina: “Después dicen que nos ayudan. La verdad que es increíble”.

La respuesta llegó rápido desde la T. Juan Camilo Portilla, defensor colombiano, recogió el guante y en diálogo con Paso a Paso (TyC Sports) fue tajante: “Cada quien puede opinar lo que quiera, pero fue claro que el árbitro nos perjudicó a nosotros”.

Portilla fue más allá y apuntó a la protección que, según él, recibe el capitán canalla: “Sabemos la calidad de Di María , de los mejores jugadores del mundo en su momento, pero quizá los árbitros quieren protegerlo un poco más. En algunas jugadas no es necesario que piten cuando no es falta”.

Por su parte, Carlos Quintana trató de poner paños fríos a la discusión y defendió al campeón del mundo: “Fue normal el arbitraje. Uno cuando está en la cancha protesta de todo lo que le cobran en contra y celebra lo que le dan a favor”.

El duelo estuvo marcado por las polémicas. Primero, el VAR anuló el gol en contra de Catalán por posición adelantada de Gaspar Duarte. Más tarde, una infracción de Navarro a Duarte derivó en penal y roja, pero tras la revisión quedó en tiro libre aunque el venezolano igualmente se fue expulsado.

La T se fue con bronca por la actuación arbitral y Central con fastidio por lo que consideró fallos en su contra. Lo cierto es que el partido terminó con más ruido fuera de la cancha que dentro de ella.