Ángel Di María, sin filtro tras el empate de Rosario Central vs Talleres: "Después dicen que..."
Ángel Di María jugó su mejor partido desde que volvió a Central. Fue asistidor, generó peligro y terminó caliente por el empate y dos fallos del VAR.
Rosario Central y Talleres de Córdoba empataron 1 a 1 en el Gigante de Arroyito, pero el partido dejó mucho más que un punto. Ángel Di María fue la gran figura del Canalla: generó juego, asistió a Alejo Véliz en el gol y terminó con un fastidio que se notó en cada palabra.
“Creo que merecimos más. Ellos no venían bien. Vinieron a llevarse algo de acá. Nos sigue faltando ese poquito para ganar. Salimos dormidos y nos hacen un gol de mierda”, dijo el campeón del mundo con la Selección, que volvió a mostrar toda su jerarquía en la Liga Profesional.
La bronca de Fideo se potenció con las dos intervenciones del VAR: le anularon un gol y un penal a Central. Por eso, fue directo al micrófono con una frase picante que se cortó en la transmisión pero quedó clara: “Después dicen que nos ayudan...”.
Las queja de Ángel Di María tras el empate de Central ante Talleres
Di María no esquivó el choque. Aguantó las patadas de los jugadores de Talleres (Navarro, Palomino y Ortegoza lo marcaron escalonadamente) y hasta protagonizó un cruce caliente con Guido Herrera que encendió la reacción del banco de Holan.
Más allá de la bronca, Fideo dejó un mensaje autocrítico: “Nos sigue faltando ese poquito, salimos dormidos en algún momento siempre”. Con el alma de líder y la chapa de figura, el ídolo canalla se puso al frente para defender a Central y marcar lo que falta para dar el salto.