Ángel Di María, sin filtro tras el empate de Rosario Central vs Talleres: "Después dicen que..."

Rosario Central y Talleres de Córdoba empataron 1 a 1 en el Gigante de Arroyito, pero el partido dejó mucho más que un punto. Ángel Di María fue la gran figura del Canalla: generó juego, asistió a Alejo Véliz en el gol y terminó con un fastidio que se notó en cada palabra.

“Creo que merecimos más. Ellos no venían bien. Vinieron a llevarse algo de acá. Nos sigue faltando ese poquito para ganar. Salimos dormidos y nos hacen un gol de mierda”, dijo el campeón del mundo con la Selección, que volvió a mostrar toda su jerarquía en la Liga Profesional.

“Nos hicieron UN GOL DE MIERDA y se metieron atrás. Después dicen que nos ayudan...”. La declaración de Ángel Di María, justo antes de que SE CORTE EL AUDIO de la TV. pic.twitter.com/U9Hj4HzM4U

La bronca de Fideo se potenció con las dos intervenciones del VAR: le anularon un gol y un penal a Central. Por eso, fue directo al micrófono con una frase picante que se cortó en la transmisión pero quedó clara: “Después dicen que nos ayudan...”.

Di María no esquivó el choque. Aguantó las patadas de los jugadores de Talleres (Navarro, Palomino y Ortegoza lo marcaron escalonadamente) y hasta protagonizó un cruce caliente con Guido Herrera que encendió la reacción del banco de Holan.

Más allá de la bronca, Fideo dejó un mensaje autocrítico: “Nos sigue faltando ese poquito, salimos dormidos en algún momento siempre”. Con el alma de líder y la chapa de figura, el ídolo canalla se puso al frente para defender a Central y marcar lo que falta para dar el salto.