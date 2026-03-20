Sufre Coudet: la sorpresiva baja que tendrá River para visitar a Estudiantes de Río Cuarto

De cara al choque frente al León del Imperio, el técnico de River sufrió una baja inesperada de último momento que complicó sus planes.

Con el grupo de la Copa Sudamericana ya definido (integrará la zona H junto a Red Bull Bragantino, Blooimng y Carabobo), River Plate se entrena pensando en el duelo de este domingo a las 17:45 frente a Estudiantes de Río Cuarto, equipo que marcha último en la zona B y la Tabla Anual.

De cara a este compromiso, el Chacho Coudet tenía definido a los futbolistas que se iban a subir al chárter en las próximas horas para viajar rumbo a Córdoba, pero este viernes por la mañana le AFA le dio un duro revés a uno de los jugadores que integran el plantel millonario.

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer el expediente número 98.609 que generó una gran sorpresa en el club: Facundo Colidio recibió una sanción de dos fechas por su expulsión contra Huracán y de esta forma se perderá el choque frente al León del Imperio.

Facundo Colidio.jpg Colidio recibió dos fechas de sanción por su expulsión contra Huracán y se perderá el partido ante Estudiantes de Río Cuarto. Noticias Argentinas Facundo Colidio recibió una sanción de dos fechas y se perderá el choque con Estudiantes RC Si bien se trató de una expulsión directa, la acción que protagonizó con Lucas Carrizo —quien también vio la roja— incluso pudo haberse resuelto con una amonestación para ambos, por lo que se especulaba con una sanción mínima. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina, en su sesión del 19 de marzo realizada de manera virtual, interpretó que el empujón al futbolista del Globo encuadró como “juego brusco grave” y, en consecuencia, aplicó el artículo 13 inciso 1.e), que contempla una suspensión de al menos dos encuentros.

De esta manera, Facundo Colidio deberá seguir desde afuera el próximo compromiso y se perderá el duelo ante el conjunto cordobés, con la expectativa de reaparecer tras el parate por la fecha FIFA frente a Belgrano. Se trata de otro revés en el inicio del ciclo de Eduardo Coudet, ya que su ingreso en Parque Patricios terminó siendo más una complicación que una oportunidad; además, cuestionado por los hinchas de River , que lo silban cuando es anunciado en el Estadio Monumental, deberá esperar una nueva chance para intentar revertir su imagen.