Bragantino salió a cruzar a River en las redes tras conocerse que compartirán grupo en la Sudamericana
Tras conocerse que compartirán el Grupo H en la Sudamericana, el cuadro brasileño salió a cruzar a River a través de sus redes sociales.
El River del Chacho Coudet ya conoce a sus rivales de la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras el sorteo que se llevó a cabo el jueves por la noche en Paraguay.
El Millonario, cabeza de serie, quedó emparejado en el Grupo H junto a Red Bull Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela. Su estreno será en la temible altura de La Paz, luego recibirá al conjunto venezolano y en la tercera jornada visitará al cuadro brasileño. Luego, las localías se invertirán para las últimas tres fechas.
Bragantino cruzó a River en las redes
Con el grupo definido, el cuadro de Núñez anunció en sus redes sociales a los rivales que enfrentará y allí, el Bragantino lo cruzó al responderle el posteo al cuadro de Núñez: “¡Bienvenidos a Bragança Paulista! ¡Saludos desde Brasil!”, escribió el perfil oficial de la institución que buscará dar el golpe y quedarse con la clasificación a octavos de final.
El motivo por el cual lo cruzó se debe a que River visitará por primera vez Bragança Paulista, la ciudad brasileña del estado de San Pablo donde juega Red Bull Bragantino.
El fixture de River en la Copa Sudamericana
- Blooming vs. River – 7, 8 o 9 de de abril
- River vs. Carabobo – 14, 15 o 16 de abril
- RB Bragantino vs. River – 28, 29 o 30 de abril
- Carabobo vs. River – 5, 6 o 7 de mayo
- River vs. RB Bragantino – 19, 20 o 21 de mayo
- River vs. Blooming – 26, 27 o 28 de mayo