Bragantino salió a cruzar a River en las redes tras conocerse que compartirán grupo en la Sudamericana

Tras conocerse que compartirán el Grupo H en la Sudamericana, el cuadro brasileño salió a cruzar a River a través de sus redes sociales.

Tras el sorteo de la fase de grupos de la Sudamericana, Bragantino cruzó a River en las redes.

El River del Chacho Coudet ya conoce a sus rivales de la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras el sorteo que se llevó a cabo el jueves por la noche en Paraguay.

El Millonario, cabeza de serie, quedó emparejado en el Grupo H junto a Red Bull Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela. Su estreno será en la temible altura de La Paz, luego recibirá al conjunto venezolano y en la tercera jornada visitará al cuadro brasileño. Luego, las localías se invertirán para las últimas tres fechas.

Bragantino cruzó a River en las redes Con el grupo definido, el cuadro de Núñez anunció en sus redes sociales a los rivales que enfrentará y allí, el Bragantino lo cruzó al responderle el posteo al cuadro de Núñez: “¡Bienvenidos a Bragança Paulista! ¡Saludos desde Brasil!”, escribió el perfil oficial de la institución que buscará dar el golpe y quedarse con la clasificación a octavos de final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedBullBraga/status/2034786883952091513&partner=&hide_thread=false ¡Bienvenidos a Bragança Paulista! ¡Saludos desde Brasil! — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) March 20, 2026 El motivo por el cual lo cruzó se debe a que River visitará por primera vez Bragança Paulista, la ciudad brasileña del estado de San Pablo donde juega Red Bull Bragantino.