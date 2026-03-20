Video: la escalofriante lesión de un futbolista del Gremio de Porto Alegre que conmocionó a todo Brasil

Marlon, defensor del Gremio de Porto Alegre, sufrió una durísima lesión en su tobillo en el triunfo por 2-0 ante Vitoria por el Brasileirao.

Marlon, defensor del Gremio de Porto Alegre, sufrió una escalofriante lesión en su tobillo.

El triunfo 2-0 de Grêmio de Porto Alegre sobre Vitória, correspondiente a la séptima fecha del Brasileirao, quedó completamente opacado por la grave lesión que sufrió Marlon, en una escena que generó conmoción en todo el estadio.

El episodio ocurrió pasada la media hora del segundo tiempo, cuando el lateral izquierdo recuperó una pelota cerca de su área y salió rápidamente de contraataque. En una acción individual, logró superar a varios rivales con velocidad y habilidad, hasta que terminó chocando con Caíque y cayó de manera brusca sobre el césped.

Lo que parecía un cruce habitual cambió en cuestión de segundos. Al momento de la caída, la punta de su botín derecho quedó clavada en el campo y, al impactar con todo su peso, sufrió una fractura expuesta que generó la inmediata reacción de todos los presentes.

La escalofriante lesión de Marlon, defensor del Gremio de Porto Alegre La escalofriante lesión de Marlon en el triunfo de Gremio @sportsHTE A pesar de la gravedad, el futbolista mostró una llamativa calma: levantó su pierna y pidió asistencia médica de inmediato. El cuerpo médico ingresó rápidamente al campo para inmovilizar la zona afectada, mientras se aguardaba la llegada de la ambulancia.

La escena impactó profundamente a los jugadores de ambos equipos, muchos de los cuales se tomaban la cabeza sin poder creer lo sucedido. Entre ellos, Cristian Pavón fue uno de los más afectados.