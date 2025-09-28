Independiente Rivadavia igualó 0-0 frente a Huracán en el Gargantini y sigue afuera de la zona de playoffs

Independiente Rivadavia empató 0-0 con Huracán de Parque Patricios en el Bautista Gargantini, por la fecha 10 de la Zona A del torneo Clausura , y sumó su tercer partido consecutivo sin victorias. El equipo de Alfredo Berti terminó con uno menos tras la expulsión del defensor Leonard Costa sobre el final del partido.

La Lepra arrancó con una chance clara apenas a los 2 minutos, cuando Alex Arce quedó solo en el área y no logró concretar ante la salida del arquero rival. Huracán respondió a los 11 minutos con un mano a mano de Juan Bisanz, que se fue apenas desviado, y volvió a avisar a los 20 con un remate de Luciano Giménez que descolocó a Centurión pero no terminó en gol.

El primer tiempo volvió a prenderse a los 41 minutos, cerca del final, con chances para ambos equipos. Centurión respondió de manera notable a un cabezazo que pudo abrir el marcador para el Globo, y en un contragolpe letal, Galíndez le negó el gol a Villa, que había quedado mano a mano.

UNA DE LAS ATAJADAS DE LA FECHA Galíndez le tapó el gol a Villa con el pie

En la segunda parte, Leonardo Sequeira tuvo la oportunidad de abrir el marcador a los 7 minutos, pero su remate se fue por encima del travesaño. Sobre el final del partido, a los 48 minutos, Leonard Costa fue expulsado tras derribar a Facundo Kalinger en la puerta del área, cortando una ocasión manifiesta de gol.

La jugada que derivó en la expulsión de Leonard Costa

ERROR EN LA SALIDA, COSTA LO BAJÓ A TISSERA Y LA LEPRA MENDOCINA SE QUEDÓ CON DIEZ



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 29, 2025

Con este resultado, Independiente Rivadavia se mantiene 13ro con 10 puntos, a cuatro de Central Córdoba, que cierra la zona de clasificación a los playoffs. Huracán, por su parte, quedó décimo con 13 unidades.

En la próxima fecha, la Lepra visitará a Racing el lunes 6 de octubre a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, buscando volver a sumar de a tres y meterse en la pelea por los puestos de playoffs.

