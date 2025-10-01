Lamine Yamal apareció con una llamativa estrella en su rostro en la previa de Barcelona-PSG: ¿provocación o acné?

Además de su indiscutible calidad en el campo de juego y la magia que demuestra en casi todos los partidos, también logra hacerse notar fuera de las canchas, con una imagen pública muy fuerte y actitud quizás un tanto ostentosa, la cual es foco de grandes críticas por parte de sus detractores.

Lejos de querer mantener un perfil bajo, el joven crack blaugrana pareciera buscar constantemente las cámaras. Este miércoles, en la previa del duelo contra el París Saint-Germain por la Champions League, llamó la atención de todo el mundo con su nuevo look y, especialmente, con la estrella negra que lució en su rostro, debajo de su ojo derecho.

Se lo vio con la misma primero en un video en el que mostraba su nuevo corte de pelo, y luego apareció con ella al llegar al Estadio Olímpico de Montjuïc. Al momento de presentarse en el campo de juego para el precalentamiento no la tenía más en su cara, pero ya había logrado llevarse todas las miradas.