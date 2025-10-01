Lamine Yamal apareció con una llamativa estrella en su rostro en la previa de Barcelona-PSG: ¿provocación o acné?
Lamine Yamal llegó al estadio con una estrella negra debajo de su ojo derecho y generó un gran revuelo en redes sociales.
Lamine Yamal logró convertirse en muy poco tiempo en una de las principales estrellas del futbol mundial. A sus 18 años recién cumplidos, no solo es titular en Barcelona y la Selección de España, dos de los mejores equipos del mundo, sino que acaba de quedar segundo en la votación para el Balón de Oro 2025.
Además de su indiscutible calidad en el campo de juego y la magia que demuestra en casi todos los partidos, también logra hacerse notar fuera de las canchas, con una imagen pública muy fuerte y actitud quizás un tanto ostentosa, la cual es foco de grandes críticas por parte de sus detractores.
El nuevo look de Lamine Yamal, con una estrella en su rostro
Lejos de querer mantener un perfil bajo, el joven crack blaugrana pareciera buscar constantemente las cámaras. Este miércoles, en la previa del duelo contra el París Saint-Germain por la Champions League, llamó la atención de todo el mundo con su nuevo look y, especialmente, con la estrella negra que lució en su rostro, debajo de su ojo derecho.
Se lo vio con la misma primero en un video en el que mostraba su nuevo corte de pelo, y luego apareció con ella al llegar al Estadio Olímpico de Montjuïc. Al momento de presentarse en el campo de juego para el precalentamiento no la tenía más en su cara, pero ya había logrado llevarse todas las miradas.
Las imágenes de Yamal con la estrella generaron una gran repercusión en redes sociales y comenzaron a surgir todo tipo de teorías entre los fanáticos. Muchos lo entendieron como una forma de ponerse a él mismo como la "estrella" y también se interpretó como una provocación por haber perdido el Balón de Oro ante Ousmane Dembelé, jugador precisamente del PSG, equipo al que le tocaba enfrentar. Otros, en tanto, apuntaron a que se trataba de un simple parche para tapar y tratar el acné facial.