La valoración de los medios españoles a Mastantuono tras el 5-0 del Real Madrid al Kairat: "Demostró personalidad"

Los principales medios deportivos de España se expidieron sobre el rendimiento de Franco Mastantuono para el Real Madrid contra el Kairat Almaty.

Franco Mastantuono ya parece haberse instalado de manera definitiva en el Real Madrid. Si bien aún no tendría la titularidad 100% asegurada (Xabi Alonso no lo puso de arranque en el derbi contra el Atlético, el partido más importante hasta ahora), cada vez se lo ve más suelto y cerca de alcanzar su mejor versión.

Este martes formó parte del once inicial en la goleada 5-0 contra el Kairat Almaty en Kazajistán por la Champions League y jugó nada menos que 70 minutos, hasta ser remplazado por Rodrygo. En un duelo en que el Merengue no lograba romper con el cero, el joven crack de Azul fue fundamental para poder abrir el marcador al generar un penal a favor que Kylian Mbappé intercambió por el 1-0.

El penal que provocó Mastantuono para el Real Madrid

La prensa española se hizo eco del rendimiento del ex River luego del encuentro. La reseña más importante la hizo el diario As: "Mastantuono demostró personalidad, en ocasiones demasiada, algo que le costó alguna pérdida por madurar demasiado el balón. Pero mostró ese gen competitivo, innegociable en Franco, que le hace incalculable para Xabi. Y ese es su mayor valor. Así logró forzar el penalti que descerrajó la lata", destacó el medio madrileño.

Sport de Cataluña, por su parte, también fue elogioso con el argentino: "Un espíritu libre que termina por ser importante en partidos que se atascan. Entendió bien la acción que terminó con el penalti que transformaría Mbappé", resaltó. Aunque hizo una pequeña salvedad: "A veces peca de individualista".