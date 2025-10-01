La jugada maradoniana de Lamine Yamal en Barcelona-PSG: ¡5 gambetas de mitad de cancha al área y pase gol!

Por su inobjetable calidad en el campo de juego, y por el hecho de jugar y haberse formado en el cuadro blaugrana, muchos lo consideran el "heredero" de Lionel Messi. Y si bien esta valoración puede resultar arriesgada y hasta apresurada a tan temprana edad, el joven crack español se encarga él mismo de alimentar dicha afirmación.

Una pequeña muestra la dio este miércoles en el duelo ante el París Saint-Germian por la fecha 2 de la Champions League , que terminó ganando el elenco francés 2-1 sobre la hora. Se trataba de un choque especial y no porque enfrente tuviera al vigente campeón europeo, sino porque se trata del equipo de Ousmane Dembelé, quien se quedó con el Balón de Oro que esperaba ganar él.

Quizás con esa carga extra de motivación, se dispuso a desplegar toda su magia en el campo de juego desde el minuto 1, de manera literal. Es que precisamente, cuando el cronómetro marcó que había pasado exactamente un minuto de partido, el 10 culé deleitó a todos los espectadores, los que estaban presentes en el estadio y los que miraban por televisión, con una auténtica jugada maradoniana.

Tras recibir un pase de Jules Koundé en mitad de cancha, Yamal aguantó primero la marca de Nuno Mendes. Luego avanzó unos cuatro metros mientras era perseguido por el portugués y por Barcola. Logró eludirlos y le salió al cruce Pacho, a quien gambeteó con un espectacular giro que le hizo ganarse la ovación del público. A continuación, consiguió esquivar la pierna nuevamente de Mendes y encaró al área. Allí habilitó con un gran pase gol a Dani Olmo, que por una picardía inexplicable, no pudo rematar en tiempo y forma y la pelota terminó siendo rechazada por un defensor rival.

No facturó, pero Lamine Yamal le regaló a todos los fanáticos una jugada poética de esas que no se ven muy seguido en el fútbol actual.