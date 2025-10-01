A qué dos jugadores de River les abrió un expediente Conmebol tras la eliminación con Palmeiras y por qué

River no solo quedó afuera de la Copa Libertadores frente a Palmeiras: ahora Conmebol abrió un expediente a Montiel y Pérez por un incumplimiento reglamentario.

River quedó afuera de la Copa y ahora Conmebol investiga a dos referentes del Millonario incumplieron artículos del Manual de Clubes. ¿Habrá sanción?

Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 dejaron más que una eliminación para River. A la bronca por las dos derrotas frente a Palmeiras se sumó un golpe extra: la Conmebol abrió un expediente disciplinario contra Gonzalo Montiel y Enzo Pérez.

Según informó el organismo, ambos incumplieron puntos del Manual de Clubes del certamen: el artículo 7.3.4.1, sobre contacto con la prensa con derechos de transmisión; el 4.2.13, referido a las instalaciones de hospitalidad; y el 4.5.1, que exige requerimientos de espacios para la cobertura televisiva.

El motivo por el que Conmebol investiga a Montiel y Enzo Pérez Montiel y Enzo Pérez vs Palmeiras. Foto: X.

Aunque el informe no especifica los detalles, todo apunta al silencio de los jugadores tras la eliminación. Montiel y Pérez se retiraron del Allianz Parque sin dar declaraciones, cuando el reglamento establece que al menos dos protagonistas deben atender a los micrófonos.

En principio, la sanción sería económica y no deportiva. Como sucede habitualmente, cualquier multa será descontada directamente de los ingresos de River por Televisación y Patrocinio. Ahora resta esperar el informe final para conocer si habrá castigo o solo quedará en advertencia.