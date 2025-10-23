Marcelo Tinelli recordó su cita con Pamela Anderson y sorprendió con una confesión: "Me pareció..."

El locutor contó que salió con la actriz en 2011, cuando Anderson llegó al país para participar en "Bailando por un sueño".

Era 2011 y nadie lo podía creer: Pamela Anderson, la famosa actriz de Baywatch, aterrizaba en Argentina para sumarse al Bailando por un sueño. Hoy, 14 años después de aquel momento, Marcelo Tinelli reveló que tuvo una cita con la artista y dio detalles.

Fue en Estamos de paso donde el conductor recordó su salida con Anderson. "Agradecerle a Pamela Anderson, que me dio el alfajor. Yo me acuerdo, Pamela Anderson estuvo en Bailando por un sueño. Me acuerdo de que fuimos a tomar algo a la calle Uriarte, no me acuerdo cuál era el boliche...", contó Tinelli.

Pamela-Anderson-sorprendio-en-Paris-con-un-rotundo-cambio-de-look-4.jpg Pamela Anderson, actriz y modelo. "Yo le doy a Pamela. Ahora, antes, en todas las épocas", aseguró Carla Conte. Sin embargo, nadie se esperaba la opinión del empresario sobre la modelo: "Yo también le hubiera dado en su momento, pero me pareció un moplo".

"A esta le corto el rostro. ¿Quién se cree que es? ¿Pamela Anderson?", continuó el conductor dejando en claro su postura. Entonces, Conte comentó que, actualmente, la actriz ha decidido no usar maquillaje. "Está bella", opinó Carla.