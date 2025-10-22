¡Sin intimidad! Le cortaron en vivo el pantalón a Marcelo Tinelli y se le vio todo

El conductor fue víctima de una situación que se volvió viral en cuestión de minutos en las redes sociales.

Marcelo Tinelli volvió a la conducción en este 2025, pero alejado de la televisión y con un fuerte proyecto en streaming. El conductor llegó a Carnaval Stream para llevar adelante Estamos de Paso junto a un gran equipo en el que se encuentran, por ejemplo, Pachu Peña y Sabrina Rojas, entre otras figuras.

El Cabezón se ausentó unos días debido a que se encontraba de viaje en Perú con Milett Figueroa y, en su vuelta, sufrió una fuerte venganza. Es que una compañera decidió cortarle el pantalón en pleno vivo, rememorando lo que él hacía con las polleras de las participantes del Bailando por un Sueño.

La Checa, conocida humorista, estuvo en el piso y le propuso un fuerte reto: "Veo que están todos en pantalones largos, si cortamos un poquito por ahí me dejan ver". En ese instante, Tinelli subrayó que "yo me presto, nunca me cortaron el pantalón a mí, he cortado muchas polleritas. Arranco yo, lo único que le pido es que tenga cuidado donde mete la tijera".

Posteriormente a esto, La Checa expresó: "No va a pasar nada que vos no quieras que pase, yo voy a ser cuidadosa". Luego de este intercambio, procedieron a cortarle el pantalón al conductor quien se encontraba "asustado" por la situación.