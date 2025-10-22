Así fue el increíble show de Camila en Mendoza: romance, fiesta y mucha emoción en una noche inolvidable

El trío mexicano, Camila, terminó su gira por Argentina con una visita muy esperada a Mendoza. Cómo fue la noche y todo lo que se vivió, por MDZ Show.

Luego de pasar por Córdoba, Buenos Aires y Rosario, el trío mexicano Camila tuvo una parada obligada en Mendoza para visitar a sus más leales fanáticos. El show, que se desarrolló en el Stadium Arena Maipú, formó parte de "Regresa Tour", la gira que trajo un repaso por toda la historia musical de la banda y por el último álbum estrenado.

Así comenzó el show de Camila en Mendoza. Aunque el show comenzó pasadas las 21.30 horas, muchos fanáticos decidieron llegar temprano a Maipú para disfrutar la previa cantando sus canciones y otros se decidieron por el Priority Pass de Power Play que les ofrece tragos y un acceso VIP al evento. Sin embargo, lo más interesante de la noche llegó cuando Mario, Pablo y Samo se subieron al escenario para cantar dos de las canciones más esperadas por el público presente: Incendio y Mientes.

camila en mendoza samo canto Camila pasó por Mendoza en un show increíble. / Foto: Maru Mena Toda la noche reunió un total de 22 canciones que fueron tarareadas por todas y cada una de las almas presentes dentro del estadio en una noche donde el sold out tomó todo el protagonismo. Con una puesta en escena que se llevó todos los aplausos, Mario y Samo dejaron de lado aquellos problemas y reclamos que los separaron en algún momento y se dieron la mano para compartir con Pablo y el público mendocino una velada inigualable.

camila en mendoza pablo guitarra Camila pasó por Mendoza en un show increíble. / Foto: Maru Mena La primera mitad de la noche reunió canciones como: Abrázame, Yo quiero, Bésame, Entre tus alas y un mix entre Perderte, Sin tu amor y Restos. Además, le dio la posibilidad a Mario para compartir una nueva canción creada y que quiso tararear con sus fanáticos de Mendoza: Obviamente. Por lo demás, Pablo y Samo también tuvieron sus momentos de solo y se unieron nuevamente con un paso por las raíces mexicanas.

camila en mendoza mario piano Camila pasó por Mendoza en un show increíble. / Foto: Maru Mena La segunda y última mitad del show en Mendoza se trató de cantar a más no poder y con todas las energías aquellas canciones como: De mi, Te lo daría, Aléjate de mi, Coleccionista de canciones y más. El final llegó de la mano de Solo para ti, De qué me sirve la vida y Todo cambió, donde el cantante principal del trío pidió a los presentes que guardaran sus teléfonos y se tomaran de las manos con sus acompañantes para un fin de show que quedará en el corazón de todos. La banda mexicana se despidió enamorada de Mendoza y aseguró volver cuanto antes.