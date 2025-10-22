¡No va más! Afirman que Canal América levantó Trato Hecho de forma definitiva tras los malos resultados

Los directivos de la señal tomaron una drástica decisión con el programa de Santiago Maratea ante los bajos niveles de audiencia.

El ciclo de juegos no cumplió con las expectativas. Foto: captura de video/ América TV.

Trato Hecho volvió a la pantalla de Canal América a mediados del 2025 y la señal apostó por Santiago Maratea para llevar adelante la conducción del programa. Sin embargo, el ciclo no fue lo que esperaban en términos de audiencia, ya que claramente no era un atractivo para los televidentes.

En el mes de septiembre y con la llegada de Polémica en el Bar, los directivos de América tomaron la decisión de que el programa de juegos de Maratea tan solo tenga media hora al aire. Los números no fueron positivos y como última posibilidad, lo dejaron tan solo los fines de semana, algo que claramente no funcionó.

Tras los constantes malos resultados, según la cuenta Teleavisador, la decisión fue que el ciclo finalmente se levanta de manera definitiva: "Finalmente, Trato Hecho con Santiago Maratea quedó fuera de la programación de América TV desde esta semana".

Afirman que Canal América levantó de forma definitiva a Trato Hecho Captura de pantalla 2025-10-22 122216 Trato Hecho se despidió de América tras los números negativos. Foto: captura de pantalla X/ @teleavisador. "El ciclo había pasado a los fines de semana y no pudo superar el punto de rating en ninguna de sus emisiones", expresaron desde la cuenta que sigue las novedades de la televisión argentina.