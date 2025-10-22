Flor Vigna generó preocupación tras una serie de extrañas publicaciones en sus redes sociales

La conocida bailarina compartió un video que llamó la atención de sus seguidores. La publicación apuntó a una reciente y difícil decisión.

La destacada bailarina Flor Vigna desató una oleada de preocupación entre sus admiradores, tras difundir una serie de imágenes perturbadoras en sus plataformas sociales. Las fotografías, que mostraban su rostro con una notoria inflamación en los ojos, contrastaban fuertemente con su habitual imagen de vitalidad. El contenido compartido insinuaba una etapa de profunda aflicción personal, generando un intenso debate y especulaciones sobre la causa de su malestar.

El texto que acompañaba las fotos resonó como una confesión profunda sobre un trance emocional superado. "Yo, cuando no me animaba a soltar lo que me hacía mal", expresó la celebridad, una frase que muchos de sus followers rápidamente vincularon con el quiebre amoroso que protagonizó con el afamado galán de telenovelas, Luciano Castro. La interpretación generalizada apunta a que la bailarina y cantante estaría reflejando las secuelas emocionales de esa reciente separación.

El desahogo en redes sociales de Flor Vigna Flor Vigna generó preocupación entre sus seguidores tras su extraña publicación Flor Vigna generó preocupación entre sus seguidores tras su extraña publicación. Video: Instagram Flor Vigna / NA En una siguiente publicación en redes sociales, la artista elevó la tensión al compartir un audio que parecía ser una conversación íntima sobre las presiones de volver a un vínculo tóxico. “A mi amiga la volvió a llamar el HDP y ella lo quiere atender, pero todos le decimos que no lo atienda", se oía en el clip, incrementando las sospechas de que los mensajes públicos se referían a las idas y vueltas con su ex pareja. No obstante, el giro dramático vino inmediatamente después, cuando la pantalla mostró a Flor Vigna con una apariencia completamente renovada y un semblante radiante.