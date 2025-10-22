En Intrusos dieron a concoer detalles de la sucesión que se está llevando adelante. En esta nota te contamos los detalles

La sucesión por la herencia de Jorge Lanata vuelve a despertar un nuevo enfrentamiento entre Elba Marcovecchio, Lola y Bárbara Lanata, hijas del conductor. En Intrusos dieron a conocer detalles de los bienes que están en juego tras la muerte del periodista.

"La sucesión debe estar en marcha, la declaratoria de herederos, ya se cerró son su viuda (Elba Marcovecchio) y sus dos hijas y lo cierto es que en el medio de toda esta historia hay muchísimos bienes", comentó Adrián Pallares en el programa de América. También, subrayó que "Radio Mitre quiere cobrar sus 300.000 dólares", una deuda que mantenía Lanata con la estación radial.

Se conoció que el testamento del reconocido periodista contendrá entre sus líneas, departamentos y la hermosa casa que el conductor adquirió en José Ignacio, Punta del Este y, por supuesto, los cuadros que serán nuevamente tasados.

Video: los detalles de la sucesión tras la muerte de Jorge Lanata Estalló la guerra por la sucesión de Jorge Lanata: los bienes que se disputan las hijas y Elba Marcovecchio Quien habló al respecto fue Fernando Burlando y sostuvo que "es un camino arduo cuando no hay voluntad de armonía y de acuerdo". Respecto a una posible auditoría, el abogado comentó que "no sé si habrán pedido en el sucesorio un inventario, Jorge Lanata tendría infinidad de objetos de valor que habilitarían la realización de un inventario muy prolijo".