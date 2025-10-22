¡Se hartó! La China Suárez escrachó a las personas que la insultan en redes y generó polémica

La actriz realizó fuertes posteos mostrando el nombre de usuario y las caras de aquellas personas que le escriben comentarios negativos.

Eugenia China Suárez se encuentra en estos momentos conviviendo con sus hijos y con Mauro Icardi en Turquía. En el último tiempo, la actriz ha sido víctima un fuerte "hate" por parte de los usuarios de las diferentes redes y decidió escracharlos uno por uno.

Días atrás, ella compartió un video en primer plano y recibió durísimos comentarios a los cuales iba respondiendo uno por uno en la publicación. Esta vez al ver la insistencia de los haters, decidió dar un paso más y compartió no solo el comentario sino que también la foto de perfil de cada uno en sus redes sociales.

La China Suárez escrachó a los haters de las redes sociales China Suárez (1) La China Suárez publicó posteos en contra de ella. Foto: captura de pantalla Instagram/ @sangrejaponesa. "Esas pestañas y esa boca", "Vomito", "Siempre las mismas fotos pedorras", "Te faltó un poquito más de zoom ya que no se ve bien tu cara", fueron algunos de los escritos que ella decidió publicar en sus historias de Instagram. A este último se lo tomó con cierto humor y expresó: "Ahí va con un poco más de zoom para que la pongas de fondo de pantalla".