Cuántas veces posa la China Suárez a upa con Mauro Icardi: las fotos y detalle que encendió las redes

Fuertes comentarios han surgido en las redes sociales respecto a las fotos de la actriz con su pareja. Los usuarios no lo pasaron por alto y lo expresaron.

La China Suárez vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Cada paso de la actriz genera algún que otro comentario en ese mundillo llamado redes sociales, y esta vez no fue la excepción. En las últimas semanas, los usuarios detectaron un patrón que se repite en sus publicaciones: una pose muy particular junto a Mauro Icardi.

Desde que blanquearon su relación, hace ya diez meses, Eugenia Suárez y el futbolista comparten casi a diario fragmentos de su vida en pareja: viajes, momentos en familia y postales románticas que suelen volverse virales. Sin embargo, hubo un detalle que despertó curiosidad y, claro, también críticas: la actriz aparece a upa de Icardi en buena parte de las fotos.

¿Cuántas fotos tienen la China y Mauro "a upa"? primera foto mauro Instagram de Mauro Icardi. Créditos: Instagram Según un conteo realizado, la pareja acumula aproximadamente 25 fotos en esa misma pose, sea de frente o selfie, compartidas en ambos perfiles o individuales. De ellas, 15 están publicadas en el perfil de la China y 10 en el de Icardi. La primera foto con esta característica data del 20 de abril en la cuenta de Eugenia, mientras que la del futbolista aparece el 1 de febrero, apenas unas semanas después de oficializar su romance.

image Publicación compartida. Créditos: Instagram Una de las postales que más comentarios generó mostraba a la pareja de espaldas, abrazada en un sillón, mientras que en las publicaciones más recientes de la actriz, los carruseles suelen incluir al menos una imagen “a upa”.

las primeras fotos en recbiir criticas Un posteo que generó comentarios. Créditos: Instagram Las reacciones no tardaron en llegar. En los comentarios de sus posteos pueden leerse mensajes de todo tipo: “Siempre a upa porque ella es muy chiquitita”, “Sácanos una foto así como que nos amamos y somos felices”, “Se la pasa estando a upa”, “Ya cansaron estos dos”, o incluso reclamos como “Borra comentarios, es tremendo”.