La actriz decidió compartir una maquillaje en su Instagram. Los comentarios no tardaron en llegar y decidió accionar. ¿Qué hizo?

El Día de la Madre en Argentina dejó algunas joyas que pasaron desapercibidas. Con el diario del lunes, algunos momentos cobraron viralidad y la China Suárez fue una de las protagonistas. La actriz no para de recibir críticas, desde su última película "Parking", hasta sus publicaciones en redes.

La pareja de Mauro Icardi reside en Estambul junto al futbolista; tras diez meses de una intensa relación, los mediáticos son centro de burlas por cada acción que cometen. En las últimas horas, la excantante decidió postear un video de un maquillaje, pero los comentarios y haters no se lo dejaron pasar.

El video que se volvió viral Embed - Tras un video en redes: la China Suárez se hartó de los haters y tomó una fuerte decisión que se volvió viral Con un video promoción de productos de maquillaje, Suárez grabó cortos segundos que bastaron para que la toma dejara más de 7000 comentarios que criticaban su aspecto. No es novedad que Eugenia reciba mensajes en sus posteos, pero esta vez la actriz se hartó y decidió actuar.

Con la rapidez que poseen las plataformas, los usuarios compartieron una serie de respuestas a los comentarios, la China accionó contra sus haters y usó la ironía para la ocasión.

"Ufff señora ya se nota que el paso del tiempo no perdona", expresó una internatura, a lo que Eugenia contestó: "Pero que valorrrrr Silvia Soledad!!!". En otros de los comentarios, la mujer expresó: "Me encanta el filtro de tu foto! Me podrás decir cuál es, por favor? Gracias!".