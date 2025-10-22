La conductora de América fue contundente con sus declaraciones contra la hija de Jorge Rial.

Morena Rial se encuentra en estos momentos detenida en el penal de mujeres de Magdalena luego de incumplir con las obligaciones que había determinado la Justicia. Es por este motivo, que la hija del periodista se encuentra en la zona de "buzones" y Yanina Latorre la fulminó nuevamente.

En medio de todo esto, en las últimas horas confirmaron que le denegaron la prisión domiciliaria debido al estado de la vivienda. Rodrigo Lussich comentó en Intrusos que "la puerta no tiene ni picaporte, ni cerradura, está atada con una cadena. Así pretendían mandar a Morena a cumplir la prisión domiciliaria, pero en esas condiciones es imposible".

Lo cierto es que Yanina Latorre fue una de las conductoras en opinar sobre el tema y no se guardó nada: "No está arrepentida, no le importa y amenaza. Tiene el tupé de amenazar con historias, de decir que yo tenía un amante, empezó a amenazas y hablar de todos los famosos".

Video: Yanina Latorre volvió a destrozar a Morena Rial Fuertes declaraciones: Yanina Latorre no se guardó nada y destruyó nuevamente a Morena Rial "Marcaban casas, era una banda organizada y ella vendía información de casas. No está arrepentida, no va a cambiar y no le interesa", subrayó la panelista de LAM. También expresó que "todos estos meses no laburó, vende casinos ilegales y encima se queja de que le cerraron dos cuentas de Instagram. Obviamente que no se puede vender casinos ilegales".