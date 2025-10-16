El conductor de América se refirió a las declaraciones de su compañera y brindó información en su programa de streaming.

El periodista aclaró todo en medio de la revolución que generó la noticia.

Yanina Latorre es una de las panelistas históricas que tiene LAM, el éxito de América que cumplió 10 años al aire. La conductora de Sálvese Quien Pueda se mantuvo firme al lado de Ángel de Brito, pero los motivos laborales la obligarán a dar un paso al costado a partir del 2026.

"Lo dije durante todo el año, ahora lo publican todos. Lo dijimos con Ángel mil veces", comenzó diciendo Yanina Latorre. Luego, subrayó que "es lógico, no puedo seguir conduciendo (su programa), terminando y llegando 20 minutos tarde... Lo dijimos desde principio de año con Ángel".

El conductor decidió contar más detalles sobre la decisión que tomó su compañera y fue contundente: "Hace tres programas diarios, hablando y basados en ella. Después hace 200 chivos (publicidades), sale a comer todas las noches, hace 200 historias que también estás hablando todo el tiempo y entonces está liquidada físicamente".

Video: Ángel de Brito reveló detalles de la salida de Yanina Latorre Ángel de Brito reveló detalles de la sorpresiva salida de Yanina Latorre de LAM Ángel reveló también la charla que mantuvo con ella a principios del 2025, donde hablaron sobre su salida: "A principios de año tuvimos una charla con Yanina y yo le dije que me parece que es momento de que dejes LAM, no vas a poder hacer todo". El periodista subrayó que se bajaron diferentes opciones como "venir menos días y Yanina me dijo que no".